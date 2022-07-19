 美俄外长互动 谈论交换囚犯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2022

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时政风云

美俄外长互动 谈论交换囚犯

“双方进行了坦率和直接的对话。”美国国务卿布林肯这样形容与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈，这是俄罗斯入侵乌克兰以来的双方进行的首次通话。他还透露，美俄就换囚进行了讨论，除此以外，两人还探讨了哪些话题呢？

Bildkombo Außenminister Blinken und Lawrow

布林肯透露，他告诉俄罗斯外交部长拉夫罗夫，世界将"永远不会"接受俄罗斯吞并乌克兰领土

(德国之声中文网)美俄的这场对话来的并不意外。美国国务卿布林肯几天前已经宣布了这个消息。如今，他和俄罗斯外长拉夫罗夫互通了电话，这也是乌克兰战争以来双方的首次通话。布林肯表示："我们进行了坦率，直接的对话。"俄罗斯外交部证实了两人举行了电话会议。

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2月底俄乌战争爆发之后，西方国家已经出台了数轮针对俄罗斯的制裁措施。耶鲁大学的一项最新研究显示，俄罗斯经济正因此蒙受严重损失。不过，德国黑森-图林根州立银行则指出，西方对俄制裁“伤敌八百、自损一千”。

两个受到西方严厉制裁的国家，开始接近，相互给力。普京在俄乌战争爆发后第一次出远门拜访伊朗，显示了这一动向。

布林肯透露，他告诉俄罗斯外交部长拉夫罗夫，世界将"永远不会"接受俄罗斯吞并乌克兰领土。他还向对方施压力，要求俄方释放两名被囚禁在俄罗斯的美国公民。

交换囚犯

布林肯表示，在电话里他还敦促拉夫罗夫履行由土耳其参与斡旋的粮食出口协议。他也警告，俄罗斯不要吞并俄军占领的更多乌克兰地区，这会让俄方付出更多代价。

这场通话还提及了被俄罗斯囚禁的美国篮球明星布兰妮·格里纳（Brittney Griner）和美国前陆战队员保罗·惠兰(Paul Whelan)。布林肯说，他已敦促莫斯科接受华盛顿的"严肃建议"，释放他们。据多家媒体报道，美国几周前建议与俄罗斯交换囚犯，将这两名美国公民与被关押在美国的俄罗斯军火商布特（Viktor Bout）相互交换。

篮球明星布兰妮·格里纳在莫斯科机场因涉嫌持有毒品被逮捕。2018年12月，美国前陆战队员保罗·惠兰因涉嫌间谍罪被捕，并并判处多年监禁。

据俄罗斯外交部称，拉夫罗夫在谈话中抱怨，西方提供给乌克兰的重型武器正在杀戮战区的儿童。他还向布林肯介绍了在乌克兰开展"特别军事行动"的过程。拉夫罗夫强调，俄罗斯在乌克兰的所有目标都会实现。

美国给乌克兰提供武器抵御俄罗斯的侵略战争。拉夫罗夫说，这只会把冲突时间延长，并会造成更多受害者。

  • Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Friedhof in Butscha

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    死伤严重

    联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

  • Polen Ankunft Geflüchtete aus Ukraine

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    流离失所

    自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

  • USA | Rüstung | M777 Haubitzen

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    高额武器援助

    自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

  • Ukraine Bewohner kehren nach Bucha zurück

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    乌克兰的损失

    根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

  • Zahlungsdienstleister SWIFT

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    俄罗斯的损失

    这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

  • Deutschland | Gas Pipeline Nord Stream 1

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    资源短缺

    入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

  • Großbirtannien | Felixstowe-Docks in Suffolk

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    经济前景不明朗

    国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。


（德新社，法新社）

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