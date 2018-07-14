 美俄会晤前  柏林神经绷紧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2018

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时政风云

美俄会晤前  柏林神经绷紧

德国对周一举行的特朗普同普京的会晤表现出极大的关注，以下3大话题让柏林的神经尤其绷得很紧：北约、克里米亚以及北溪天然气管道。

Litauen - Putin-Trump-Graffiti (picture alliance/dpa/M. Singer/K. Ruke)

在立陶宛的涂鸦画

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特朗普与俄罗斯的渊源一向是美国舆论的攻击点，但这位美国总统在G7上也毫不隐藏自己支持俄罗斯重返国际。现在他的爱卿蓬佩奥亲访莫斯科，又给世界带来新消息：特朗普与普京将于7月16日在赫尔辛基会面。 (28.06.2018)

在北约峰会上，特朗普再次指责北约盟国军费预算太低，矛头尤其指向德国。他说得对吗？ (12.07.2018)

（德国之声中文网）德国政府正在高度紧张地注视着即将在赫尔辛基上演的美俄首脑会晤。此前，特朗普总统多次拿德国说事，批评柏林，因此，他与俄罗斯总统普京的会晤让柏林绷紧神经。德国将在以下3个问题上密切关注美俄领导人的表态。

北约何去何从

德国防务政策的基石是北约的成员国身份，因此每当特朗普提及北约、批评德国贡献太少太不公平的时候，柏林都会感到不安。刚刚结束的北约峰会上出现激烈的争执，而就在此时特朗普择机会晤俄罗斯总统普京，时间点不像是一次巧合。

德国外交关系协会俄罗斯专家迈斯特（Stefan Meister）在北约峰会前对媒体说，"最核心的问题是美国总统在何种程度上可以信赖，他是否不同北约伙伴商议就向普京许诺。"

特朗普至少间接发出迫使盟国增加军费开支的威胁，他说，否则美国将缩减在欧洲的军事部署。

德国方面认为，普京毫无疑问地奉行的是一条长期的反欧洲的强硬路线，并试图在欧美之间挑拨离间。"跨大西洋关系的衰弱，以及特朗普对道德、价值观、原则和国际制度的蔑视，都是俄罗斯领导层所乐见的"，迈斯特说，"莫斯科期待同西方展开谈判，在欧洲安全政策领域扮演新的角色。俄罗斯希望美国势力撤出欧洲。"

这同柏林的期待则正好背道相驰。

Belgien Brüssel NATO Gipfel | Donald Trump (Getty Images/AFP/G. vanden Wijngaert)

特朗普没有给北约很多时间

克里米亚的地位

克里米亚议题是特朗普背离北约、迎合普京能走多远的试金石。德国在这个问题上态度一向明朗，坚决谴责俄罗斯吞并克里米亚半岛的行为，但特朗普迄今的表态则模棱两可，周四（7月12日）那天他表示，承认吞并是一个"有趣的问题"。

如果在这个议题上特朗普做出让步，不仅德国，乃至欧洲，都将此举理解成背叛。

位于柏林的东欧及国际研究中心的萨瑟（Gwendolyn Sasse）说，"欧盟决不会签署这样一个协议，但它是普京的胜利，它显示西方的统一战线不过是幻觉而已。"

油气管道的前景

德国会密切关注特朗普同普京怎样讨论两个北溪天然气管道的项目，它们都是途径波罗的海将俄罗斯的天然气输送到德国。特朗普曾严厉批评过北溪项目，称该项目将使德国不可避免地陷入对克里姆林宫的依赖。不过有人猜测，特朗普这番批评的背景是，美国也想把更多的天然气卖给德国。

Nord Stream 2 - Verladung der Rohre in Sassnitz (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

修建中的北溪2天然气管道

但更多的分析家则认为，在美国国内对俄罗斯插手2016年总统选举、使特朗普从中获利的调查还在持续的背景下，特朗普想借此证明他同普京并无亲近感。

欧盟也有声音表达对北溪项目的忧虑。欧盟议会绿党议员哈姆斯（Rebecca Harms）认为，像北溪2项目同欧洲共同的安全政策构成直接的矛盾，因为这一天然气管道是旨在加强克里姆林宫影响力的战略项目。

无论如何，在赫尔辛基上演的美俄峰会，对德国都不是无足轻重的隔岸观火。相反，柏林会仔细观察和分析周一特朗普的一举一动。

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