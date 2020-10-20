美俄主宰时代已过 普京：中德成新世界强权

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京 (Vladimir Putin) 10月22日在莫斯科一个智库举办的视频会议上表示，美国与俄罗斯决定世界上最重要议题的时代已经过去，并指中国与德国正在成为新的世界强权。

普京在演说中称美国丶英国与法国在世界中的影响力正在式微，中国与德国的经济与政治实力却不断成长。普京提到，如果美国仍未准备好与俄罗斯讨论重要世界议题的话，俄罗斯愿与其他国家展开讨论。

普京称美国不能再用「美国例外论」来解决问题，他也针对美国的这项作法提出质疑。随着美国大选进入倒数计时，普京说他希望新的美国政府愿意在安全与控制核武等议题上，与俄罗斯展开对谈。

上周，美国政府驳斥俄罗斯「新战略武器裁减条约」延长一年的提议，称这项提议没有成功的希望。美国与俄罗斯2010年签署了「新战略武器裁减条约」，预计2021年2月到期。这项条约限制俄罗斯与美国能够部署的核弹头数量，以及用来发射核弹头的发射工具。

普京：不排除未来与中国建立军事同盟的可能性

普京也在会议上说，虽然目前中俄没有建立军事同盟的需求，但俄罗斯不排除未来与中国建立军事同盟的可能性。他在答询时说：「我们不需与中国建立军事同盟，但理论上来说，这是个可以想像的可能性。」

虽然俄罗斯与中国过往以「战略夥伴」相称，但双方却拒绝讨论任何建立军事同盟的可能性。此外，普京也说俄罗斯已与中国分享了机密的军事科技技术，希望能藉此助长中国的军事潜力。不过他称相关资讯是机密，拒绝提供更多细节。

普京说：「毫无疑问的，俄罗斯与中国的军事合作能强化中国解放军的防御能力。时间会证明这项合作关系会如何发展。俄罗斯不会排除与中国建立更紧密军事关系的可能性。」

随着俄罗斯与西方国家的关系越来越紧张，俄罗斯过去几年不断试图增进与中国的关系。

杨威廉/张慈 (路透社丶美联社)