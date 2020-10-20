 美俄主宰时代已过 普京：中德成新世界强权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2020

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时政风云

美俄主宰时代已过 普京：中德成新世界强权

俄罗斯总统普京周四在一场会议上预测，美俄主宰世界局势的时代已过去，并称中国与德国将逐渐成为新的世界强权。他也称，不排除未来与中国建立军事同盟的可能性。

Sotschi Treffen Putin und Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/Belarus 24 TV)

俄罗斯总统普京周四出席一场会议时称，美国与俄罗斯主宰世界局势的时代已结束。

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京 (Vladimir Putin) 10月22日在莫斯科一个智库举办的视频会议上表示，美国与俄罗斯决定世界上最重要议题的时代已经过去，并指中国与德国正在成为新的世界强权。

普京在演说中称美国丶英国与法国在世界中的影响力正在式微，中国与德国的经济与政治实力却不断成长。普京提到，如果美国仍未准备好与俄罗斯讨论重要世界议题的话，俄罗斯愿与其他国家展开讨论。

普京称美国不能再用「美国例外论」来解决问题，他也针对美国的这项作法提出质疑。随着美国大选进入倒数计时，普京说他希望新的美国政府愿意在安全与控制核武等议题上，与俄罗斯展开对谈。

Russland Moskau Siegesparade 2015 Xi Jinping (Getty Images/AFP/A. Zemlianichenko)

普京也表示，虽然中国与俄罗斯目前没有建立军事同盟的需求，但他说未来不排除与中国建立军事同盟。

上周，美国政府驳斥俄罗斯「新战略武器裁减条约」延长一年的提议，称这项提议没有成功的希望。美国与俄罗斯2010年签署了「新战略武器裁减条约」，预计2021年2月到期。这项条约限制俄罗斯与美国能够部署的核弹头数量，以及用来发射核弹头的发射工具。

普京：不排除未来与中国建立军事同盟的可能性

普京也在会议上说，虽然目前中俄没有建立军事同盟的需求，但俄罗斯不排除未来与中国建立军事同盟的可能性。他在答询时说：「我们不需与中国建立军事同盟，但理论上来说，这是个可以想像的可能性。」

DW.COM

美国情报机构官员称，俄罗斯和伊朗获取了美国选民的信息并想以此削弱人们对选举制度的信心、恐吓选民。

根据联合国有关利比亚局势的一份报告，对该国的武器禁运迄今“完全没能有效地实施”。而德国要求至少点明责任方的外交努力，也未能成功。

美国情报机构评估认为，俄、中、伊三国正在和可能试图干预2020年美国总统大选。特朗普发表相关评论时指出，如果拜登当选，中国将统治美国。中国网民对此表示不同意。

虽然俄罗斯与中国过往以「战略夥伴」相称，但双方却拒绝讨论任何建立军事同盟的可能性。此外，普京也说俄罗斯已与中国分享了机密的军事科技技术，希望能藉此助长中国的军事潜力。不过他称相关资讯是机密，拒绝提供更多细节。

普京说：「毫无疑问的，俄罗斯与中国的军事合作能强化中国解放军的防御能力。时间会证明这项合作关系会如何发展。俄罗斯不会排除与中国建立更紧密军事关系的可能性。」

随着俄罗斯与西方国家的关系越来越紧张，俄罗斯过去几年不断试图增进与中国的关系。

杨威廉/张慈 (路透社丶美联社)

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