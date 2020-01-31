 美促中亚国家庇护逃离新疆的少数民族 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2020

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时政风云

美促中亚国家庇护逃离新疆的少数民族

在访问哈萨克斯坦时，美国国务卿蓬佩奥谴责中国打压维吾尔人、哈萨克族和其他少数民族，他呼吁中亚国家庇护逃离中国的少数民族。他也建议这些国家将美国视为可靠的商业伙伴。

Kasachstan USA wollen in Uiguren-Konflikt Unterstützung (picture-alliance/dpa/AP/K. Lamarque)

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周日(2月2日)到哈萨克斯坦访问。他呼吁中亚国家庇护逃离中国的少数民族。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦都与新疆接壤，据信有超过一百万的维吾尔族，哈萨克族和其他少数民族被送入“再教育营”。蓬佩奥与哈萨克外交部长特列乌别尔德（Mukhtar Tleuberdi）召开联合记者发布会时表示：“我们讨论了人口走私问题，以及在哈萨克斯坦边界附近，被中共拘禁的100多万维吾尔穆斯林与哈萨克人遭遇的困境。”他接着说：“我们只是要求他们为寻求逃离中国的人提供安全庇护……捍卫人的尊严，做正确的事。”

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古丽兹拉.艾娃丽汉曾被关于新疆伊犁的再教育营内，时间长达18个月。 她在访回哈萨克斯坦后，便积极向人权组织与国际媒体分享再教育营内的经历。 然而，近期却传出中国政府为了报复她的行为，疑似向哈萨克政府施压，要求他们将古丽兹拉遣返回中国。 (27.12.2019)

哈萨克斯坦知名维权人士赛立克江·比拉仕目前被关押在阿斯塔纳的警局。 其妻子表示，警方拒绝让他与律师会面，并向祖国志愿者成员透露，他因被认定在哈国与中国间制造对立情绪而被逮捕。 (10.03.2019)

哈萨克斯坦为逃离新疆的几名中国国籍的哈萨克人提供了庇护，但他们并没有获得难民身份。当地运动人人士认为，这主要是出于来自中国的压力。

前苏联加盟共和国哈萨克斯坦仍与俄罗斯保持着密切的关系。苏联解体后，俄罗斯保留了在哈萨克斯坦的军事基地。

不过中亚国家们越来越多地将目光投向中国和价值万亿的“一带一路”项目，以帮助紧张的经济。

蓬佩奥出访之前曾强调，中亚国家们希望“主权和独立”，华盛顿有“一个帮助他们实现这一目标的重要机会”。

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流亡维族人口中的再教育营

在哈萨克斯坦首都努尔苏丹，蓬佩奥将美国定位为一个强大的商业伙伴：“我们完全支持哈萨克斯坦选择任何国家做生意的自由，但我相信，当这些国家与美国公司合作时，他们会得到最好的结果。”

他补充说道：“你将得到公平交易，可以创造就业机会，合同透明度。你会得到关注环保的公司和高质量工作岗位的承诺。”

蓬佩奥还赞扬了美国协助哈萨克斯坦应对来自中国的冠状病毒疫情。路透社报道，美国联邦疾病控制和预防中心(CDC) 但已经在哈萨克斯坦帮助防止病毒散播：“目前这里有我们CDC的人员进驻，协助哈萨克斯坦应对疫情，以防出现大规模疫情爆发。”

哈萨克斯坦有40多人从中国返回之后出现了类似流感的症状，目前正在住院治疗，不过目前还没有确诊的病例。

 

文木/邹宗翰 (路透社，法新社)

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