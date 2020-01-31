美促中亚国家庇护逃离新疆的少数民族

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周日(2月2日)到哈萨克斯坦访问。他呼吁中亚国家庇护逃离中国的少数民族。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦都与新疆接壤，据信有超过一百万的维吾尔族，哈萨克族和其他少数民族被送入“再教育营”。蓬佩奥与哈萨克外交部长特列乌别尔德（Mukhtar Tleuberdi）召开联合记者发布会时表示：“我们讨论了人口走私问题，以及在哈萨克斯坦边界附近，被中共拘禁的100多万维吾尔穆斯林与哈萨克人遭遇的困境。”他接着说：“我们只是要求他们为寻求逃离中国的人提供安全庇护……捍卫人的尊严，做正确的事。”

哈萨克斯坦为逃离新疆的几名中国国籍的哈萨克人提供了庇护，但他们并没有获得难民身份。当地运动人人士认为，这主要是出于来自中国的压力。

前苏联加盟共和国哈萨克斯坦仍与俄罗斯保持着密切的关系。苏联解体后，俄罗斯保留了在哈萨克斯坦的军事基地。

不过中亚国家们越来越多地将目光投向中国和价值万亿的“一带一路”项目，以帮助紧张的经济。

蓬佩奥出访之前曾强调，中亚国家们希望“主权和独立”，华盛顿有“一个帮助他们实现这一目标的重要机会”。

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在哈萨克斯坦首都努尔苏丹，蓬佩奥将美国定位为一个强大的商业伙伴：“我们完全支持哈萨克斯坦选择任何国家做生意的自由，但我相信，当这些国家与美国公司合作时，他们会得到最好的结果。”

他补充说道：“你将得到公平交易，可以创造就业机会，合同透明度。你会得到关注环保的公司和高质量工作岗位的承诺。”

蓬佩奥还赞扬了美国协助哈萨克斯坦应对来自中国的冠状病毒疫情。路透社报道，美国联邦疾病控制和预防中心(CDC) 但已经在哈萨克斯坦帮助防止病毒散播：“目前这里有我们CDC的人员进驻，协助哈萨克斯坦应对疫情，以防出现大规模疫情爆发。”

哈萨克斯坦有40多人从中国返回之后出现了类似流感的症状，目前正在住院治疗，不过目前还没有确诊的病例。

文木/邹宗翰 (路透社，法新社)