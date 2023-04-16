 美使馆人员撤离苏丹 欧盟沙特欲共同推动停火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2023

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时政风云

美使馆人员撤离苏丹 欧盟沙特欲共同推动停火

苏丹内乱持续，尽管已宣布在开斋节期间停火，政府军同快速支援部队的战斗仍未停歇。各国政府紧急将其公民撤出，欧盟外交代表博雷尔周日与沙特外交大臣费萨尔通话后称，将在「继续共同推动立即停火上取得共识」。

Sudan Khartum | Rauch in der Nähe des Doha International Hospital

（德国之声中文网）美国军方于周日（4月23日）将美使馆人员从苏丹撤离，此次行动是根据美国总统拜登的指令，美方官员称这次的撤离行动疏散了将近100人。另外，英国首相苏纳克
（Rishi Sunak）表示已撤离所有英国的外交人员。而比利时、荷兰和法国正在合作展开「快速疏散行动」，协助其公民撤离。

欧盟外交代表博雷尔（Josep Borrell）周日与沙特外交大臣费萨尔（Faisal bin Farhan Al Saud）通过电话讨论了苏丹的局势。博雷尔在推特上写道：「我们都非常关注（苏丹）军事升级」，并且补充说，他们在「继续共同推动立即停火上取得共识」。

天主教会教宗方济各在周日祈祷中呼吁停止苏丹的暴力事件，他说：「不幸的是，苏丹的局势依然严峻。这就是为什么我再次呼吁尽快停止暴力，恢复对话。我邀请大家为我们的苏丹兄弟姐妹们祈祷。」

苏丹军方同意协助多国撤侨

苏丹政府军周六（4月22日）表示，其总司令布尔汉（Abdel-Fattah al-Burhan）与多个国家领导人交谈，后者要求安全疏散其公民及外交人员。目前苏丹的多数主要机场已成为战场，从首都喀土穆的撤离行动极具危险性。

苏丹军方发言人稍早前在一份声明中表示，美国、英国、法国和中国将在"未来数小时内"搭乘军用运输机撤离喀土穆。布尔汉"同意提供必要的支援，以确各国进行疏散"。

布尔汉的苏丹政府军及其副手达加洛（ Mohammed Hamdan Dagalo，又称赫梅蒂）领导的快速支援部队（RSF）在喀土穆周围发生激战，地点也包括居民区。各国一直努力撤侨，其中部分人已缺乏食物和基本用品。

2021年苏丹发生军事政变后，苏丹由布尔汉领导的所谓过渡主权委员会统治，赫梅蒂担任副主席。目前的争端是由安全部门改革谈判所引发。 据媒体报道，争论的焦点之一是准军事部队并入正规军，但双方谈判未果。

蘇丹內亂導致難民潮

德国联邦国防军做好撤侨准备

苏丹军方发言人称，一组沙特阿拉伯代表团已经从东部城市苏丹港撤离，约旦代表团随后也会搭乘飞机离开。

据德国国防部表示，德国联邦国防军正在为再次尝试撤离德国公民做准备。据明镜在线报道，本周三，德国曾试图以空军军机撤离约150名德国公民，但由于持续的战斗而被迫中止。德国外交部发言人表示，请求撤侨的德国公民人数"只有三位数"。而单是德国国际合作机构(GIZ)在苏丹的工作人员就有119人，其中103人来自德国。

联邦外交部的危机应对小组周六开会讨论苏丹局势。据德国外交部发言人的说法，会议由联邦外交部长贝尔博克和国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）共同主持。外交部和国防部发言人都未透露任何关于德国公民可能即将从苏丹撤离的信息。

4月22日，苏丹首都喀土穆国际机场上方可见黑色浓烟

4月22日，苏丹首都喀土穆国际机场上方可见黑色浓烟

再次发生激战

自上周六以来，苏丹政府军与曾经结盟的准军事部队快速支援部队争夺权力。自冲突爆发以来，喀土穆机场一直位于战斗中心。

尽管双方周五同意在穆斯林开斋节三天期间停火，喀土穆周六还是传出爆炸声和枪响。本周稍早前的两次停火尝试也都迅速以失败告终。

据世界卫生组织表示，在苏丹爆发内乱后已有超过400人死亡，3500余人受伤。苏丹医生联合会秘书阿提亚（Atiya Abdalla Atiya）表示："人们需要意识到，战争从爆发的第一天起就一直持续，一刻也未曾停止。"

靠近首都中心的国际机场遭到了猛烈的炮击，因为快速支援部队试图控制机场。而为了击退RSF，苏丹政府军空袭轰炸机场，至少炸毁了一条跑道并留下飞机残骸。机场受损的程度暂时不明。

（美联社、德新社、法新社）

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