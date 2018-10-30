美传封杀中兴华为 贸易谈判再飘烟硝味

(德国之声中文网) 路透社引用三位消息人士表示，美国总统特朗普正考虑在新一年發佈行政命令：以国家紧急状态为由，全面禁止美国公司使用中国华为和中兴通讯制造的电信设备。这将是特朗普政府打击中国两家最大的网路设备公司，迫使其撤出美国市场的最新举措。美国当局声称，这两家公司按中国政府要求工作，设备可被用作监视美国人。

中国商务部發言人高峰27日在例行记者会上表示，目前并不了解情况。

根据内线消息，这项行政命令已经讨论了8个多月，最快可能在明年1月份發佈。美国商务部将按指示阻止美国公司购买构成严重国安疑虑的外国电信制造商设备。虽然该命令中不太可能直接点名华为或中兴，但消息人士表示，商务部官员会将其解读为白宫授权限制两家中国电信公司设备。消息人士称，这项命令的详细内容尚未抵定。但行政命令将援引《国际紧急状态经济权力法》。该法赋予美国总统权力，在应对威胁美国的紧急状态时管理商业活動。

产生这项命令的背景是因为美国无线运营商正在寻找下一代5G无线网络的合作伙伴。对白宫来说，这个问题有其紧迫性。連同在今年8月份通过的国防政策法案，一旦此次行政上路，华为和中兴设备將被美国政府全面封杀。

华为和中兴目前都没有回应。但过去两家公司都否认其产品被用作监视的指控。白宫目前也没有回应。

《华尔街日报》在5月初首次报导这项正在研拟的行政命令，但迟至今日才传出即将發佈。

美国农村无线网协会（Rural Wireless Association）的总法律顾问卡丽·班内特（Carri Bennet）认为，华盛顿应该建立一个测试电信设备安全漏洞的机制，而不是将具体的制造商列入黑名单。

美国农村网路受衝击

美国农村的小型运营商是华为和中兴的最大客户之一。他们担心，行政命令会要求他们无偿地拆除现有的中国制设备。这些公司主管对于政府是否可以合法地迫使运营商这样做意见分歧。

虽然美国大型无线公司已经特别与华为划清界限，但农村的小型运营商仍依赖华为和中兴交换机及其他设备，主因是其售价相对便宜。

中国电信设备在小型运营商业务中占比重要。华为技术美国分公司销售副总裁華為高管萊維(William Levy)甚至是农村无线网协会(RWA)的董事会成员。RWA代表了订户在10万人以下的运营商。协会在本月稍早向联邦通信委员会提交一份文件。内容提到，协会估计25％成员在其网路中拥有华为或中兴设备。RWA总法律顾问班内特(Caressa Bennet)表示，协会担心行政命令会迫使其成员撤销中兴和华为设备，并禁止未来相关交易。班内特表示，所有RWA成员将需要8亿至10亿美元才能更换华为和中兴设备。

此外，美国联邦通訊委员会在4月批准了一项法规，阻止得到联邦政府补贴的电信运营商使用那被认为对美国国家安全构成威胁的供应商。分析师称，这些供应商指的就是华为和中兴。

美国联邦通訊委员会还在考虑，是否要求运营商移除和更换被认为存在国安风险的公司之设备。

今年3月，美国联邦通訊委员会主席派依(Ajit Pai)说﹕「我们的路由器、交换机以及任何其他类型的电信设备中所隐藏的『后门』，可以让敌对政府有机会放入病毒、發动拒绝服务的攻击，或是窃取数据等等。」

在12月提交的文件中，阿拉巴马州的松帶通讯(Pine BeltCommunications)估计，要更换中国制造的设备需要花费700万到1300万美元。蒙大拿州的電訊公司Sagebrush说，更换将需要花费5700万美元，而且要两年时间。Sagebrush指出，华为的产品便宜许多。该公司在2010年询价时發现，爱立信设备的成本几乎是华为成本的四倍。

夏立民/杨威廉/李芊 (路透社)