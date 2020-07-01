 美众院通过香港自治法 制裁涉国安法官员往来银行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2020

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时政风云

美众院通过香港自治法 制裁涉国安法官员往来银行

美国众议院议长佩洛西批评国安法是项「恐怖」的法律，瓦解香港的民主自由。香港民主派人士罗冠聪、李卓人、梁继平等人也透过视像在国会听证会发言，告诉国会议员香港人人自危的情况。

USA Repräsentantenhaus billigt Hilfspaket gegen Virus-Krise (Reuters/Y. Gripas)

(德国之声中文网) 美国众议院在7月1日一致通过《香港自治法》，授权华府制裁与推动国安法有关的中国官员有金融往来的银行。

在《港区国安法》实施当天，数百名示威者被捕，众议院立即迅速通过上周在参议院通过的法案。但是该法仍有一些细节修改，根据议事规则，该决议案还需送回参议院表决通过。法新社指议员致力于周四展开投票。投票过后，该法案还需交由总统特朗普签署才能生效。

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)特地出席众议院外交委员会，并在致辞中表示，中国通过所谓的「国家安全法」将23年前承诺的「一国两制」逼至绝境，「所有热爱自由的人都必须强烈谴责这项恐怖的法律，它是刻意为了瓦解香港的民主自由而立法。」佩洛西也呼吁总统特朗普采取强硬行动让中国官员负起责任。

她说:「为了保全香港人民自由、正义和真正的自治。我们必须考虑任何可以派上用场的工具，包括签证限制、经济惩罚等。」

民主党总统候选人拜登谴责特朗普对付中国的态度软弱: 「难怪中国都不需要为自己的行为负责。再一次地，特朗普总统妥协了我们的价值，向中国集权统治者确保他们在白宫有一个理念相同的伙伴。」拜登称如果自己当选，他会比特朗普更加强硬，「火力全开」地实施保护新疆和香港权利的法律，「捍卫我们的价值」。

香港民主派人士视像发言

众议院的外交委员会也邀请香港众志创党主席罗冠聪、支联会主席李卓人、《學苑》前任總编辑梁继平等人做视像发言。

香港电台报导，罗冠聪在听证会上告诉议员，这次国安法再度体现过去中国承诺的「高度自治」只是谎言，「花了数十年建立起来的城市，摧毁它却只需要几个礼拜。」他也告诉美国议员，在国安法下，黄之峰、黎智英等人都身陷险境。

罗冠聪发言前在脸书上贴文说，自知参与听证会都要面对一定风险，「不论说法多符合国际标准、外交逻辑，也不知会否成为中共罗织国安法罪名的藉口」。

李卓人提到国安法生效首日就已经有数百人被捕，但他们只是挥动旗帜。

梁继平也说香港人现在人人自我审查、活在白色恐怖，也谴责北京试图在国际上孤立香港人。

张慈 (综合报导)

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