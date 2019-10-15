 美众院通过香港法案 北京奉劝「悬崖勒马」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美众院通过香港法案 北京奉劝「悬崖勒马」

美国众议院通过香港法案。当中还包括要求美国总统制裁侵犯香港人权的相关人士。许多示威者寄望美国的相关法案可以确保他们的权利不被侵蚀。不过这也挑动了北京的神经。正在寻求与中国贸易和解的特朗普最终会签署这项法案吗?

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Reuters/U. Bektas)

香港抗议人士高举美国国旗。他们认为美国正在审议中的香港法案可以保住港人的基本人权。

(德国之声中文网) 针对美国众议院通过《香港人权与民主法案》，中国16日表示「强烈愤慨和坚决反对」。

中国外交部发言人耿爽说:「当前香港面临的根本不是所谓人权和民主问题，而是尽快止暴制乱、恢复秩序、维护法治的问题。」

北京称，美国众议院「罔顾事实、颠倒黑白，把肆意纵火、打砸商铺、暴力袭警等严重犯罪称之为人权和民主问题，是赤裸裸的双重标准」，并强调这是「牵制中国发展的险恶用心」。耿爽也说，如果有关法案最终通过成法，中方会采取有力措施坚决反制。

DW.COM

美国参众两院的外交委员会在周三这天，通过了多项涉及香港的法案，包括《香港人权与民主法案》、《保护香港法案》以及支持港人自由权利的决议案。相关人士指出，预计在10月中这些法案就能获得全院通过，立法成功。 (26.09.2019)

美国众议院院长佩洛西9月18日在华府接见黄之锋与何韵诗等数名香港倡议人士，并藉此向中国政府喊话，表示美国国会基于人权，支持香港「反送中」示威者。对此，北京斥责佩洛西等“是非不分”。 (19.09.2019)

黄之锋与何韵诗是在香港「反送中」运动中，频繁出现在国际媒体上的面孔。在黄之锋拜访完台湾与德国、何韵诗参加完奥斯陆自由论坛之后，两人在华府再度聚首，呼吁美国通过法案，捍卫香港自由。 (18.09.2019)

目前身处美国的香港民主活动人士黄之锋忧虑香港局势，他呼吁华盛顿使用贸易这个强大的武器，在香港问题上向北京施压。 (14.09.2019)

佩洛西:不因商业利益噤声

美国众议院周二(10月15日)通过了与香港有关的2项法案和1项决议案，表明美国对香港示威者的支持。议长佩洛西（Nancy Pelosi）称该法案提醒世人，面对中国的重大商业利益时，美国选择为人权发声。

法案在众议院通过之后，还需在参议院通过，并由总统签署才能成为法律。

《香港人权与民主法案》要求美国国务卿向国会提交年度报告，评估香港是否继续享受不同于中国大陆的特殊待遇。除此之外，法案也要求国务院不应根据被捕记录拒绝核发签证给香港民主和平抗争人士。法案还要求总统对侵蚀香港自治和法治的人士实施拒绝入境、冻结在美资产等形式的制裁。

《保护香港法案》则禁止商业出口军事和人群控制物品，确保香港警察不会使用美国武器对付示威者。而《与香港站在一起决议案》谴责中国干预香港事务，并支持港人抗议的权利。

根据《香港01》报导，港府对美国国会众议院此举表示遗憾，强调港府按《基本法》规定，实行「港人治港」、高度自治。港府也强调香港充分体现「一国两制」「全面和成功的落实」，并表示会继续按「一国两制」方针施政。

USA | Nancy Pelosi will Donald Trumps Amtsenthebung einleiten (Getty Images/A. Wong)

众议院议长裴洛西在众院发言表示，香港人民过去4个月向世界发出强烈讯息，亦即对自由、正义及民主的梦永远不会被不正义与恐吓浇熄。

美官员担心北京下重手

美国负责亚洲事务的资深官员，印度太平洋安全事务助理国防部长施里弗（Randall Schriver）15日表示，对北京和香港当局处理香港抗议活动的严厉手段感到担忧。

施里弗认为香港示威者按照1984年订定的《中英联合声明》要求北京尊重他们的基本权利。但美国对这件事情的关注却「百分之百」落后。

他强调，尽管抗议者的某些策略让人感到忧虑，但总体而言，他更担心北京和香港当局对香港人民的合法活动所采取的严厉打压。

他说:「香港警察和当局历来都遵守法律，香港的司法制度也很好。但我们担心的是北京人下手愈来愈重，扭曲和压制香港的制度。」他补充说:「我们看到自治愈来愈少，北京影响愈来愈大，中国当局下手愈来愈重。总的来说，香港人民的合法权利正受到侵蚀。」

夏立民/杨威廉 (美联社、路透社等)

相关内容

China - Unruhen in Hong Kong

港民再游行 声援美国香港人权法案 15.10.2019

美国国会两院审议《香港人权与民主法案》前夕，许多香港民众周一在中环参加集会，敦促美国尽快通过相关法案。本周三，港首林政月娥将发表《施政报告》，她已率先"放风"，公布了一些惠民措施。

Hongkong Protest gegen China & Ausschreitungen | Tränengas

墙外文摘：七十年"国庆"被香港人啪啪打脸 29.09.2019

有评论认为，习近平希望以国庆典礼，向外国宣扬中国国威，透过国力呈现震慑世界、拉拢友邦，现在却因为中美贸易战与香港问题深陷泥泞当中。

USA Unwetter Basketball-Arena in Houston Texas

「反送中」推文惹议 休斯敦火箭遭中国封杀 07.10.2019

美国职业篮球联盟休斯敦火箭队总管莫雷先前转发一则支持香港「反送中」的推文引發爭議，周一他出面为此道歉，表示没有意识到自己的推文冒犯了中国球迷。 然而，他的舉動沒有阻止中国驻休斯敦领事馆及运动品牌「李宁」发表谴责他的聲明。

广告

媒体看中国

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

德语媒体：不排除华为 柏林的决定是对是错？

德国5G网络建设将不排除华为，引发德语报刊高度关注。《图片报》警告，华为背后的中国政府是专制政权。《新奥斯纳布吕克报》认为，至少目前而言，5G网络的建设速度更重要。《总汇报》指出，柏林的这一决定具有政治动机。《每日镜报》希望，尽快摆脱对中国  