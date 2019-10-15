美众院通过香港法案 佩洛西:不因商业利益噤声

(德国之声中文网) 美国众议院周二(10月15日)通过了与香港有关的2项法案和1项决议案，表明美国对香港示威者的支持。议长佩洛西（Nancy Pelosi）称该法案提醒世人，面对中国的重大商业利益时，美国选择为人权发声。

法案在众议院通过之后，还需在参议院通过，并由总统签署才能成为法律。

《香港人权与民主法案》要求美国国务卿向国会提交年度报告，评估香港是否继续享受不同于中国大陆的特殊待遇。除此之外，法案也要求国务院不应根据被捕记录拒绝核发签证给香港民主和平抗争人士。法案还要求总统对侵蚀香港自治和法治的人士实施拒绝入境、冻结在美资产等形式的制裁。

《保护香港法案》则禁止商业出口军事和人群控制物品，确保香港警察不会使用美国武器对付示威者。而《与香港站在一起决议案》谴责中国干预香港事务，并支持港人抗议的权利。

根据《香港01》报导，港府对美国国会众议院此举表示遗憾，强调港府按《基本法》规定，实行「港人治港」、高度自治。港府也强调香港充分体现「一国两制」「全面和成功的落实」，并表示会继续按「一国两制」方针施政。

美官员担心北京下重手

美国负责亚洲事务的资深官员，印度太平洋安全事务助理国防部长施里弗（Randall Schriver）15日表示，对北京和香港当局处理香港抗议活动的严厉手段感到担忧。

施里弗认为香港示威者按照1984年订定的《中英联合声明》要求北京尊重他们的基本权利。但美国对这件事情的关注却「百分之百」落后。

他强调，尽管抗议者的某些策略让人感到忧虑，但总体而言，他更担心北京和香港当局对香港人民的合法活动所采取的严厉打压。

他说:「香港警察和当局历来都遵守法律，香港的司法制度也很好。但我们担心的是北京人下手愈来愈重，扭曲和压制香港的制度。」他补充说:「我们看到自治愈来愈少，北京影响愈来愈大，中国当局下手愈来愈重。总的来说，香港人民的合法权利正受到侵蚀。」

夏立民/杨威廉 (美联社、路透社等)