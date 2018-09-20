美众院通过西藏决议案 中国官员或遭拒入美

(德国之声中文网) 美国国会众议院25日通过一项两党决议案《西藏旅行对等法》（Reciprocal Access to Tibet Act），反制中国禁止美国人进入西藏，将限制下禁令的中国官员取得入美签证，确保美国人获得与中国人一样的外交权利。

法案若成，美国众议院未来将要求国务卿向国会提交公报，列出专管西藏事务的中国国家和地方高层官员名单，并评估中国当局允许美国外交官、新闻记者和游客进入西藏地区的情况。如果中国限制美国人进入西藏地区，名单上的中国有关官员将不得进入美国。

该决议案的主要起草者、民主党众议员麦高文（Jim McGovern）说，「这是西藏人和美国人的人权胜利。」他表示，因为中国严格的入藏管控，使藏人被隔绝于世界之外，让中国统治下藏人受到压迫的状况被忽视。他提到，「中国政府对藏人任意逮捕、虐待、不当对待、过度监控、还有对语言、宗教和文化的限制等事实都被掩盖。」

「世界没有忘记西藏」

西藏台湾人权连线理事长札西慈仁接受德国之声访问，他说这个决议案若通过对在美籍藏裔人士有很意义。他说：「过去美籍藏人要申请中国签证都被拒绝，中国大使馆不能这样欺负美国藏人。」他希望未来更多美籍藏人可以前往西藏，了解当地真正的情况。「过去我演讲提到西藏人权侵害状况，许多中国人士会以『你又没去过西藏，当地人都很快乐』来反驳。希望更多藏人可以进入西藏发掘真相。」

札西慈仁表示，2008之后可能由于中国崛起，各国官方声明支持也许变少，但「世界没有忘记西藏」。透过其它方式，包括非政府组织、非官方管道，还有许多网路年轻世代加入，对于西藏人权的关注不变。

西藏决议案

1959年中国人民解放军与藏族军民在藏区发生的严重武装冲突，原西藏领导人第十四世达赖喇嘛流亡到印度后，成立西藏流亡政府。自1959年到今天，国际组织和各国政府便透过司法程序发出相关决议案希望声援西藏。其中包括联合国、欧洲议会、美国国会、澳洲和许多欧洲国家与国际组织。其中详细记录西藏1959年后，未曾间断的示威抗议，包括近年来的自焚案例。许多决议文中提到西藏人权捍卫者遭到不人道待遇，也提到1989年诺贝尔和平奖得主达赖喇嘛，说中国政府尝试诋毁这位藏人精神领袖，称他为「分裂分子」和「披着僧侣长袍的狼」，以降低他的影响力。多篇决议文中也敦促北京当局与达赖喇嘛对话，并停止迫害西藏人民，尊重藏人的自由与人权。

中国回应

根据中国外交部涉藏问题答问，中国政府长期称「西藏人权得到充分保障,西藏民族团结,人民安居乐业」，也说「中国各族人民依法充分享有宗教信仰自由」。由于中国外交部曾组织外国记者去西藏采访,但事后却报道藏人受到压迫,因此开始严格限制外国记者进入访问。

夏立民/罗法 (综合报导)