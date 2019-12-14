 美众院通过特朗普弹劾案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美众院通过特朗普弹劾案

美国众议院周三 (12月18日) 投票通过弹劾总统特朗普一案。 他们指控特朗普滥用职权及干预美国国会。 接下来，参议院的相关委员会将针对弹劾案进行投票，决定特朗普是否下台。

US-Präsident Donald Trump (picture-alliance/CNP/M. Reynolds )

(德国之声中文网) 美国众议院周三(12月18日)投票通过总统特朗普弹劾案。投票数大约与政党比例分布相同，229位民主党议员投下赞成票，195位共和党议员则是反对。

特朗普将成为美国史上第三位面临弹劾的总统。弹劾的程序是国会因一名政府官员作出违法行为，对这名官员提出告诉。 在众议院周三通过对特朗普做出的两项指控后，参议院的相关委员会将接手表决。 美国法律规定，两项指控都必须在参议院中获得2/3的多数支持才能成立。白宫在第一时间发布声明表示，特朗普相信参议院会恢复秩序与公平。

美国众议院周三经历了一整天的辩论后，于晚间针对两个与弹劾特朗普相关的议案进行投票。 民主党利用众议院内的优势，通过对特朗普的两项指控，分別為特朗普任内滥用职权与干预国会运作。 此前，特朗普试图教唆乌克兰政府对民主党的前副总统拜登展开调查，他的举动是引发这场弹劾案的关键因素。

一旦参议院通过弹劾案，特朗普的总统身份将被取消。 不过因共和党在参议院内掌握多数优势，所以各界预期该党会在明年1月开始的议程中，判定特朗普无罪。 路透社报导，虽然众议院成功通过弹劾案，主控参议院相关理事会的共和党议员已出面表示，他们会否决众议院的投票结果。

即使有参议院挡着，特朗普仍持续针对弹劾案一事发表攻击性十足的评论。他在推特上写道：「这都是由激进且一事无成的民主党所发动的凶恶谎言。 这是对美国跟共和党发动的全面攻击。 」

USA | Diskussion vor Votum zu Trumps Amtenthebungsverfahren - Jerrold Nadle (picture-alliance/AP Images/House Television)

美国众议院周三 (12月18日) 针对罢免美国总统特朗普一案展开辩论与投票，他的内阁成员全数出动，在全国各地向各界证明，特朗普以稳健的步伐推动政策与完成允诺达成的事。

特朗普周二 (12月17日) 也寄了一封信给民主党的众议院议长佩洛西，并在信中指控佩洛西在推动一场「违法的党派政变」。特朗普也在信中细数自己过去几年的最大成就，他将首个重点放在降低失业率。

特朗普的2020选情

即便他的政权饱受弹劾案的威胁，特朗普近期却在其他方面有所斩获。上周，他宣布美国与中国达成了第一阶段的贸易协议。他也计划透过签署一项高达1.4兆美元的预算，来避免美国政府关闭。此外，美国众议院预计将于周四 (12月19日) 通过特朗普等待已久的新版《北美自由贸易协定》，《美墨加协定》。路透社报导，这些成果都将成为特朗普在展开2020连任竞选之路时，很重要的竞选工具。

特朗普在2016年的大选中，出乎意料的以超过1万票的差距，在密西根州击退民主党当时的候选人希拉蕊·柯林顿。近期的民调显示，特朗普的支持度目前暂时落后前副总统拜登或美国参议员桑德斯。

杨威廉/夏立民 (路透社)

DW.COM

美众议院将启动针对特朗普的弹劾程序

特朗普弹劾案进入新阶段。美国众议院议长佩洛西称，她将要求美国众议院的领袖们着手针对特朗普的弹劾条款。此前特朗普的弹劾报告已在众议院情报委员会获得通过。 (05.12.2019)  

众院情报委员会通过弹劾报告 特朗普一派轻松

特朗普的弹劾报告已在众议院情报委员会获得通过，将进入下个程序。同一时间，在北约峰会的特朗普仍然显得一派轻松自在，对法国的批评力度丝毫没有减少。 (04.12.2019)  

特朗普弹劾案证人：电话的意图再清楚不过

在弹劾特朗普总统的调查中，美国军方一名资深军官以及另一位外事工作人员周二在国会出席了听证会。他们的证词均对特朗普总统不利。 (20.11.2019)  

相关内容

USA Washington Donald Trump beim Treffen mit Paraguays Präsident Mario abdo

美最高法将裁决能否获取特朗普纳税记录 14.12.2019

周五一天之内从华盛顿传出两条引起轰动的消息：美国联邦最高法院宣布将于明年就能否获取总统特朗普的财务记录做出裁决；美众院司法委员会通过针对特朗普的弹劾条款。

USA Nancy Pelosi zu Impeachmentverfahren

美众议院将启动针对特朗普的弹劾程序 05.12.2019

特朗普弹劾案进入新阶段。美国众议院议长佩洛西称，她将要求美国众议院的领袖们着手针对特朗普的弹劾条款。此前特朗普的弹劾报告已在众议院情报委员会获得通过。

USA | Nancy Pelosi will Donald Trumps Amtsenthebung einleiten

民主党启动弹劾调查 特朗普再斥猎巫 25.09.2019

美国众议院议长佩洛西宣布，对总统特朗普进行正式弹劾调查。 此举与一项丑闻有关。 有人举报特朗普向乌克兰总统施压，要求他调查民主党声势领先的总统候选人拜登。

广告

媒体看中国

Illustration 5G

德语媒体：排除华为就能万事大吉？

围绕华为争议，德国《商报》认为，简单粗暴地不允许华为参与5G网络建设，并不能提升通信网络的安全性，因为诺基亚、爱立信等竞争对手也在中国生产。《焦点杂志》则指出，德国若排除华为，恐怕会面临韩国乐天集团的命运。  