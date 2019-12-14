美众院通过特朗普弹劾案

(德国之声中文网) 美国众议院周三(12月18日)投票通过总统特朗普弹劾案。投票数大约与政党比例分布相同，229位民主党议员投下赞成票，195位共和党议员则是反对。

特朗普将成为美国史上第三位面临弹劾的总统。弹劾的程序是国会因一名政府官员作出违法行为，对这名官员提出告诉。 在众议院周三通过对特朗普做出的两项指控后，参议院的相关委员会将接手表决。 美国法律规定，两项指控都必须在参议院中获得2/3的多数支持才能成立。白宫在第一时间发布声明表示，特朗普相信参议院会恢复秩序与公平。

美国众议院周三经历了一整天的辩论后，于晚间针对两个与弹劾特朗普相关的议案进行投票。 民主党利用众议院内的优势，通过对特朗普的两项指控，分別為特朗普任内滥用职权与干预国会运作。 此前，特朗普试图教唆乌克兰政府对民主党的前副总统拜登展开调查，他的举动是引发这场弹劾案的关键因素。

一旦参议院通过弹劾案，特朗普的总统身份将被取消。 不过因共和党在参议院内掌握多数优势，所以各界预期该党会在明年1月开始的议程中，判定特朗普无罪。 路透社报导，虽然众议院成功通过弹劾案，主控参议院相关理事会的共和党议员已出面表示，他们会否决众议院的投票结果。

即使有参议院挡着，特朗普仍持续针对弹劾案一事发表攻击性十足的评论。他在推特上写道：「这都是由激进且一事无成的民主党所发动的凶恶谎言。 这是对美国跟共和党发动的全面攻击。 」

美国众议院周三 (12月18日) 针对罢免美国总统特朗普一案展开辩论与投票，他的内阁成员全数出动，在全国各地向各界证明，特朗普以稳健的步伐推动政策与完成允诺达成的事。

特朗普周二 (12月17日) 也寄了一封信给民主党的众议院议长佩洛西，并在信中指控佩洛西在推动一场「违法的党派政变」。特朗普也在信中细数自己过去几年的最大成就，他将首个重点放在降低失业率。

特朗普的2020选情

即便他的政权饱受弹劾案的威胁，特朗普近期却在其他方面有所斩获。上周，他宣布美国与中国达成了第一阶段的贸易协议。他也计划透过签署一项高达1.4兆美元的预算，来避免美国政府关闭。此外，美国众议院预计将于周四 (12月19日) 通过特朗普等待已久的新版《北美自由贸易协定》，《美墨加协定》。路透社报导，这些成果都将成为特朗普在展开2020连任竞选之路时，很重要的竞选工具。

特朗普在2016年的大选中，出乎意料的以超过1万票的差距，在密西根州击退民主党当时的候选人希拉蕊·柯林顿。近期的民调显示，特朗普的支持度目前暂时落后前副总统拜登或美国参议员桑德斯。

杨威廉/夏立民 (路透社)