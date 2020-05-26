美众院通过新疆人权法 制裁涉事中国官员

(德国之声中文网) 美国众议院周三(5月27日)通过新疆人权法案，授权制裁打压维吾尔穆斯林的中国官员。

众议院议长佩洛西说:「如果美国人因为某种商业利益而不对中国侵犯人权的行为发声，那么我们就失去了对世界上任何地方侵犯人权行为发声的道德权威。」

这项法案获得跨党派的支持，众议院外交事务委员会共和党议员麦考尔（Michael McCaul）指责中国实施「国家支持的文化种族灭绝」。

他表示，北京要 「彻底铲除一种文化，只因为它不符合中共认为的『中国人』。」

他说：「我们不能坐视不管，不能让这种情况继续下去......我们的沉默将是同谋，不作为将是我们姑息。」

该法案要求美国政府确定哪些中国官员对维吾尔族和其他少数民族的 「任意拘留、施行酷刑和骚扰 」负有责任。

确认后，美国将冻结这些官员在美国这个世界上最大的经济体中持有的任何资产，并禁止他们入境。

共和党议员鲁比奥(Marco Rubio)在参议院领衔推动此法案，他敦促特朗普 「毫不拖延地签署法案」。

鲁比奥和民主党众议员麦戈文（James McGovern）也提出单独立法，禁止所有来自新疆的棉花主要供应国的出口。

他们认为新疆的强迫劳动现象非常普遍，无法确保来自该地区的产品不受奴役。

美国众议院日前也通过了一项强硬的新疆法案，限制涉及大规模监控的技术出口。批评者们担心北京监视少数民族的一举一动，会形成一种新的「老大哥」模式。

美国商务部则在上周对8家中国公司和一家被视为与迫害或监视维吾尔族和其他少数民族同谋的机构实施了制裁。

该法案的最终版本还要求美国情报部门提交一份关于新疆问题的机密报告，以及一份由FBI牵头的报告，研究中国如何锁定美国维吾尔族裔的公民和居民。

倡议组织维吾尔人权项目对美国众议院通过此法表示感谢，并强调针对这是「东突厥斯坦人权危机的第一部立法」，有助于相关问题被列入全球议程。

维吾尔人权项目执行主任卡纳特 (Omer Kanat)说:「美国众议院和参议院表现出了真正的全球领导力......这向全世界发出了一个信号：现在是采取行动结束中国政府在东突厥斯坦的暴行的时候了。」

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)