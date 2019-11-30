美众院情报委员会通过弹劾报告 特朗普一派轻松

(德国之声中文网) 美国联邦众议院情报委员会12月3日晚上表决通过总统特朗普的弹劾报告，正式构成了对特朗普进行弹劾的基础。

这个厚达300页的报告是由民主党主导的情报委员会撰写，详尽的搜集了目前为止针对特朗普的弹劾案所搜集的证据。报告通过之后，弹劾案将在周三进入第二阶段，也就是在众议院的司法委员会，议员将公开咨询法律专家把案件往前推进所需要的宪法基础。

美国总统被指控滥用职权，要求乌克兰在大选前调查他的竞争对手拜登。报告书写到，美国总统行为失当的证据和他干预国会的证据一样惊人地多: 「总统将他的个人政治利益摆在美国的国家利益之上，伤害美国总统大选的公信力，也威胁美国的国家安全。」

美法关系紧张

12月3日到4日两天，北约峰会正在伦敦盛大举行。美国总统特朗普与法国总统马克龙用力握手。虽然他们的握手力度依旧，但是这次他们两人在几个议题上，公然意见相左。

法国总统马克龙批评，在特朗普的领导下，美国在北约的重要性逐渐降低，整个北约处于「脑死」状态。

特朗普对马克龙的比喻非常不满，说: 「我认为这对各方人士而言都十分羞辱...这很不尊重。」特朗普批评其他成员国再次降低所承诺负担的军费支出。但是，就连他自己也质疑北约这个二战后成立的组织已经「不合时宜」。

几个小时之后，马克龙与特朗普在记者会上并排就座。马克龙说他对北约的「健康状况」所发表的评论不会改变。他也坚定重申，自己对美国十月时决定将军队撤出叙利亚感到错愕。

关税对上数字税

针对美国宣布将对法国的香槟、手提包等价值24亿美元的商品课征至高100%的关税，欧盟与法国周二(12月3日)双双表示，如果美国当真这么做，他们已经准备好反制。

美国要对法国商品课税，主要是因为法国要对跨国科技公司课征3%的「数字税」，许多美国企业都会受到影响。

特朗普说: 「他们是美国公司，是科技公司。他们不是我最喜欢的人，但那也还好，我不在乎...但我们想要对美国公司课税。不应该让其他人对他们课税。」

罗法/李鱼(路透社、美联社)