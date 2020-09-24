美众院反强迫劳动 两周内通过二新疆法案

(德国之声中文网) 美国众议院9月30日通过了《强迫维吾尔人劳动披露法》(Uyghur Forced Labor Disclosure Act) ，这也是美国众议院在两周内针对新疆强迫劳动议题通过的第二个法案。

这项由民主党的众议员维克斯顿 (Jennifer Wexton) 所提出的法案，将指示美国证券交易委员会要求美国上市公司披露在新疆的营运丶生意往来以及供应链的相关细节，包含产品的生产过程是否有强迫劳动的迹象，以及他们的供应链是否与新疆的再教育营有关联。

该法案最终以253票支持丶163票反对在众议院通过。维克斯顿在法案通过後发布声明表示：「我们必须终止剥削维吾尔人，停止强迫他们进行劳动。美国人民不想购买以强迫劳动生产的商品。」

共和党称法案对公司增添负担

与上周高票通过的《防止强迫维吾尔劳动法》不同，这次的《披露法》遭到众议院内多数共和党议员的反对。他们提出美国商会的担忧，表示法案的细则会对上市公司增添难以想像的负担。商会代表指出，上市公司没办法找出可靠的方法来证明产品的生产过程完全没有牵涉到强迫劳动。

共和党议员麦克亨利 (Patrick McHenry) 指控维克斯顿想藉由这项法案，表现出对中国很强势的样子。麦克亨利说：「这项法案只是为了选举而发布的『声明稿』。」麦克亨利提议直接对负责施行强迫劳动政策的中国官员进行制裁。事实上，美国政府已对部分新疆官员进行制裁。

维克斯顿嘲笑麦克亨利的指控，并批评共和党反对此法案，意味他们忽视中国政府在新疆迫害维吾尔人及其他少数民族的事实。她甚至以「种族灭绝」来形容中国政府在新疆的作为。她说：「共和党说了一口好政策，但他们只在确保法案不会替美国企业或他们的利益增添负担时，才敢推动法案。」

法案能否通过参院充满变数

这项由民主党的众议员维克斯顿 (Jennifer Wexton) 所提出的法案，将指示美国证券交易委员会要求美国上市公司披露在新疆的营运丶生意往来以及供应链的相关细节。

维克斯顿的选区内有大量的维吾尔移民，她上周透过视频会议的方式，与选区内的维吾尔移民讨论新疆的人权议题。此法案接下来将会被提交到参议院，但由於共和党在参议院中占有多数席次，再加上参议院的议程已被大法官提名人选与新冠疫情所占据，所以此法案能否在参议院通过表决，还是充满变数。

美国国会及行政当局中国委员会 (CECC) 的主席民主党众议员麦戈文 (Jim McGovern) 上周在众议院院会时表示，《强迫维吾尔人劳动披露法》的重要性在於，这项法案将透过更严格的披露程序，提醒美国投资人及消费者，中国及国际企业在新疆有业务运作，而购买产品可能会助长中国政府对维吾尔人等少数民族的关押与监控。

麦戈文说：「卷入这样的情境中，对美国的共有价值丶企业声誉丶以及美国的投资人与消费者都构成实质的风险。」

杨威廉/张慈 (法新社、美联社)

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