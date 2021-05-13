美众院又提抗中法案 盼提升经济向北京施压

(德国之声中文网) 为了解决与中国的竞争，美国众议院外交委员会主席米克斯（Gregory Meeks）25日提出了一项全新的草案，希望藉此提高美国经济竞争力并在人权方面向中国政府施压。

米克斯提出了《确保美国全球领导地位及参与法案》（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act, EAGLE Act），内容多达470页，主要是要透过扩大投资来促进美国制造业与贸易，强化与友邦的合作丶重新参与国际组织，还有认定中国迫害新疆维吾尔人的行为是种族灭绝。

这项法案的内容提到：「美国需与盟国密切合作，才能有效地与中国竞争。此外，也要鼓励盟国承担更重要的角色来平衡与遏止中国的侵略行为。」

该众议院委员会的一名议员助理告诉路透社，米克斯打算与共和党议员合作制定该立法，希望众议院的外交委员会最快下个月便会通过该草案。接着，该草案将与其他众议院委员会正在审理的草案结合，最终再与参议院的法案结合。

目前众议院草案的内容还包含，增加美国对台湾和香港民主运动人士支持的条款，以及授权审视在美国上市的中国企业，调查他们是否有长期侵犯人权的行为。不过该法案也呼吁华府在像气候变迁这种全球共同关切的议题上与中国合作。

美两党立场一致

与此同时，美国参议院正分别针对其他对抗中国的草案进行表决。路透社在报导中提到，对中国采取强硬态度是少数目前美国两党能够有共识的议题。目前民主党在参众两院都保有微弱的多数优势。

上个月，美国参议院的外交关系委员会才以压倒性的票数通过了《2021年战略竞争法》(Strategic Competition Act of 2021)，该法案支持在人权和经济领域向中国政府施压。

此外，美国国会也在审议由一群参议员与众议员提出的《无尽边疆法》 (Endless Frontier Act)。该法案呼吁美国政府在5年内为基础和先进技术研究提供1000亿美元，并提供100亿美元在全国范围内创建新的「技术中心」。白宫也已公开支持此法案。

拜登上任後，美国政府持续支持各项对抗中国的措施，其政府官员也多次将与北京的竞争列为美国最大的战略挑战之一。

(路透社、美联社)

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