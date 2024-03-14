美众议院通过TikTok法案 中国外交部回应：强盗逻辑

（德国之声中文网）昨天（3月13日），美国众议院在两党广泛支持下以352对65票的压倒性票数通过一项法案，该法案如果在参议院通过后生效，将迫使TikTok的中国母公司字节跳动出售这款广受欢迎的视频应用程序，否则将面临在美国禁用的后果。

这项法案的发起者是众议院中国议题特设委员会的麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）和委员会首席民主党议员拉贾·克里希纳莫提（Raja Krishnamoorthi）。

加拉格尔上周表示：“这是我向TikTok传达的信息：要么与中共分手，要么就会失去美国的用户。……美国最大的对手无权控制主导美国境内的媒体平台。”

该法案将给予字节跳动165天的时间剥离TikTok，否则将在美国禁止使用。TikTok在美国拥有超过1.7亿的用户。

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这一法案是近一年来第一个旨在禁止或迫使字节跳动剥离TikTok应用程序的重大立法举措，此前参议院禁止该应用程序的立法去年因TikTok的大力游说而在美国国会陷入停滞。

《纽约时报》指出，“此举加剧了北京和华盛顿之间就一系列可能影响国家安全、言论自由和社交媒体行业的技术控制权展开的对抗”。

中国外交部：强盗逻辑

美国众议院表决通过的次日（14日），中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上回应表示：“美国众议院通过的法案，让美国站在了公平竞争原则和国际经贸规则的对立面，如果所谓‘国家安全’的理由可以用来任意打压别国的优秀企业，那就毫无公平正义可言，看到别人的好东西就要想方设法据为己有，这完全是强盗逻辑。”

他说：“美方对TikTok事件的处理，将让世界更加清楚地看到，美国所谓的规则秩序究竟是有利于世界，还是只服务于美国自身。”

中国商务部新闻发言人何亚东也在周四举行的例行新闻发布会上就美国众议院通过TikTok法案回应表示：“美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境。”

他强调说：“相关方应严格遵守中国法律法规，中方将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。”

TikTok CEO：竭尽所能行使合法权利保护平台

Tiktok首席执行官周受资

TikTok CEO周受资（Shou Zi Chew）在相关法案通过后发表视频表示，TikTok在过去几年一直致力于保护用户的数据安全，使平台免受外部操纵，“我们承诺将继续这样做”。

他说：“这项立法如果签署成为法律，将导致TikTok在美国被禁止，哪怕是该法案的提案者也承认这是他们的目标。”

他说：“该法案将赋予其它社交媒体公司更多权力。它还将从创作者和小企业主的口袋中夺走数十亿美元，使超过30万个美国工作岗位面临风险，并‘夺走你们的TikTok’。”

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周受资在视频中还表示：“我们将继续竭尽所能，包括行使我们的合法权利来保护我们与你们一起建立的这个了不起的平台。我们相信我们可以一起克服这个困难。”

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拜登：TikTok剥离法案通过就签字

目前这一法案还需要在参议院通过表决。据《华尔街日报》报道，目前还不清楚参议院多数党领袖、纽约州民主党人舒默(Chuck Schumer)是否愿意投入必要的时间来推动该法案，也不清楚参议院商务委员会(Senate Commerce Committee)是否会试图通过自己的立法做出重大改变。报道成，参议院商务委员会主席、华盛顿州民主党参议员坎特威尔（Maria Cantwell）可能会选择修改该法案或干脆将其搁置。

上周，美国总统拜登表示，如果该法案提交到他的办公桌上，他就会签署。

白宫方面昨天表示，希望参议院迅速行动。

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