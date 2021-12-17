 美众议院通过维吾尔法案 「新疆制造」等於强迫劳动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2021

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时政风云

美众议院通过维吾尔法案 「新疆制造」等於强迫劳动

美国众议院8日通过了「防止维吾尔族强迫劳动法」，未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口。该法案还须经参议院通过丶拜登签署後才可生效。

China Uiguren

美国众议院通过「防止维吾尔族强迫劳动法」，未来只要是新疆制造商品就会被自动判定为涉及强迫劳动。公司需提出证据进行上诉，才可引进涉及新疆的产品。

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近日，油管上出现一个由中国网民到新疆多地纪录拘留设施的视频。视频过去几日在推特上得到国际社会的广大回响，多位专家都表示，他的视频协助证实之前外媒报导使用的卫星影像的真实性。

德国学者郑国恩最新公布的新疆“机密”文件，意在显示2016年以来新疆实施的严酷政策，同以习近平为主的中共最高层之前传达的精神、指示有关。其实在几年前中国官媒公开的信息中，也已透露了高层的“治疆信号”。

（德国之声中文网）美国众议院周三（12月8日）以428比1的压倒性优势通过了「防止维吾尔族强迫劳动法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止从中国新疆进口涉强迫劳动的货品。该法案还须经参议院投票通过，并由总统拜登签署後才能生效。

这项法案设立了一个「可反驳的推定」，即预设所有部分或全部在新疆生产的商品都有涉及强迫劳动，因此不符合进口资格。如果公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可以选择上诉。

在强迫劳动法通过前，众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）警告说，美国在打击种族灭绝方面「没有尽到责任」。她指出，这项立法将是打击强迫劳动的有效工具。

「我们要向北京发出一个明确的信息：这样的种族灭绝必须立即结束，」佩洛西说。

与此同时，美国众议院周三同样以绝对多数通过了另外两项与中国有关的决议。一项是不具约束力的决议，称中国对新疆维吾尔族和其他少数民族的镇压构成了「种族灭绝」，并呼吁政府在联合国采取行动。

众议院以427比1的票数通过了这项决议，进一步呼应了美国行政部门以及世界上其他立法机构的官方立场，包括加拿大丶英国和立陶宛的立法机构。

众议院还以428比0的票数全数通过了另一项决议，谴责国际奥委会（IOC）帮助北京掩盖中国网球运动员彭帅对中国前副总理张高丽的性侵指控。该决议称IOC与中国政府合作，违反了自身的人权承诺。

美媒：舍曼曾对法案有疑虑

虽然「防止维吾尔族强迫劳动法」获得众议院跨党派的普遍支持，但在投票前夕，《华盛顿邮报》一则社论文章指出，拜登政府内部，特别是美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman），曾私下向众议员表示，她支持采取更有针对性的作法，而非目前概括性的措施。

USA Washington | US-amerikanische Diplomatin | Wendy Sherman

《华盛顿邮报》社论文章指，美国副国务卿舍曼支持采取更具针对性的新疆法案，而非目前的概括性法案。然拜登政府否认此说法，称其为「错误信息」。

舍曼和拜登政府内的其他人否认了这样的说法，国务院发言人普莱斯（Ned Price）周三表示，这些报道是「错误信息」。

「我们不反对（该法案），」普莱斯表示，「我们没有在游说反对它。」

周二，在被问及政府的立场时，舍曼列举了拜登政府为应对北京在新疆的行动而采取的一系列措施，包括对中国官员的制裁丶建议美国公司不要在新疆做生意，以及最近宣布的对即将举行的北京冬奥进行外交抵制。

但在阻止进口方面，舍曼不愿透露她是否赞成采取有针对性的方法，而不是全面禁止。「我们不反对这项法案，」她说，「我们把剩下的事情留给美国国会去处理。」

（路透社丶南华早报丶华盛顿邮报）

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