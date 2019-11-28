美众议院通过涉疆法案 中方警告美政客"要小心"

(德国之声中文网)该法案于10月30日以口头表决的方式，由美国众议院外交事务委员会无异议通过后交到众议院表决。当地时间周二晚美国众议院以401票对1票通过《2019年维吾尔人权政策法案》。

众议院议长佩罗西（Nancy Pelosi）在表决前说，“今天，维吾尔人的尊严和权利受到北京残忍行径的威胁，全世界人民都为此感到愤怒，因此，美国国会走出关键一步，回应北京向维吾尔人采取的令人发指的侵犯人权的措施。““美国密切关注。”

共和党议员史密斯（Chris Smith）称，中国的行径同“当代集中营”无异，实施自犹太大屠杀以来最大规模的压迫。“我们不能对此保持沉默。我们必须要求结束这一非人道手段。”他呼吁与此有关的中国官员必须以“反人性罪”绳之以法。

《纽约时报》12月3日发表调查报道披露，中国政府正在研究将DNA技术应用到已经普及的人脸识别技术上，旨在弄清如何使用DNA分辨一个人是否是维吾尔族。这项技术被称作“DNA表型分析”，也就是让科学家透过肤色、眼睛颜色和祖源等性状基因进行分析，创建足够清晰和准确的面部图像。这项技术的应用有助于识别罪犯和受害者。

今年9月，美国参议院已通过了《2019年维吾尔人权政策法案》，此举已激怒中国。这个法案首次向特朗普政府提出制裁与新疆大面积关押维吾尔人做法有关的中国政治局委员。现在众议院通过的法案文本在此基础上进一步加强了制裁措施，包括要求总统直接谴责中国政府践踏穆斯林人权的行径，并要求北京关闭设在新疆的"再教育营"。

该法案点名新疆自治区党委书记陈全国，并要求对其以及其他高官予以制裁。按照这个法案，美国国务院每年向国会呈交一份有关新疆破坏人权的报告，其中包括关押在“再教育营”的人数。联合国专家以及人权活动人士认为，至少有100万维吾尔人以及其他少数民族曾在新疆的“再教育营”受到关押。

按照美国国会批准法案的一般程序，众议院通过的该法案，还将再送交参院讨论表决。之后的文本交付给总统特朗普审批签字。如果特朗普总统认为否决更符合国家利益，可以动用否决权不签名。

至于《2019年维吾尔人权政策法案》是否将影响美中之间进行的贸易谈判，位于华盛顿的战略与国际研究中心中国问题专家约翰逊（Chris Johnson）对路透社表示，通过该法案不一定会推迟美中贸易协定的签署，但他认为，现在又增添了新的复杂因素，法案通过“是另一次火上浇油的行为”。

特朗普总统于周一表示，《香港人权与民主法案》不会让美中贸易谈判变得更简单，他说中国希望达成协议。周二，他又说，等他2020年11月连任总统后再谈贸易协议。

北京：召见美驻华使馆负责人

美国众议院的表决刚一结束，中国外交部官网便发布了发言人华春莹对此的谈话。华春莹说，“涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。新疆曾经深受极端主义、暴恐活动之害。面对严峻形势，新疆自治区政府依法打击暴恐活动，同时重视源头治理，包括积极推进去极端化工作，不断促进经济发展、民族团结和社会和谐稳定。这些措施确保了新疆三年来未发生一起恐怖袭击事件，受到2500万新疆各族人民的普遍支持，也为全球反恐事业作出了积极贡献。”

因此， “该案蓄意诋毁中国新疆的人权状况，大肆抹黑中国去极端化和打击恐怖主义的努力，恶意攻击中国政府治疆政策，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政。中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。”

据中国官媒消息，中国外交部副部长秦刚召见美国驻华使馆负责人柯有为，就美众议院审议通过涉疆法案提出严正交涉和强烈抗议，敦促美方立即纠正错误，停止借涉疆问题干涉中国内政。

对于美国国会众议院通过《2019年维吾尔人权政策法案》，中国多家机构密集回应。中国人大外事委员会、政协外事委员会、外交部、国家民族事务委员会、国家反恐办、新疆维吾尔自治区人大常委会、新疆维吾尔自治区人民政府、新疆维吾尔自治区政协委员会接连发出了谴责声音。中方也表示，会让美方为通过涉疆法案付出代价。

环时总编：中国官员不怕 美国官员小心

截至发稿，中方尚未公布具体的制裁措施。不过，《环球时报》总编胡锡进昨日（12月3日）在推特上发文称，中国可能禁止所有持外交护照的美国人进入中国新疆地区，也可能限制那些在新疆问题上“表现可耻”的美国官员和议员获得来华签证，作为对美国计划通过涉疆法案的制裁。这位环时总编没有解释他是怎样得到这一信息的。

12月4日，胡锡进再次用英文发推特表示，该涉疆法案是“纸老虎”，“不具备真正影响新疆的砝码，包括新疆党委书记陈全国在内的新疆官员都将蔑视（美方）‘制裁’，因为他们与美国没有瓜葛，但是在中国有利益的美国政客要小心了”。

李鱼/罗法（路透社、法新社、纽约时报等）