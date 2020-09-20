美众议院通过法案 禁止进口新疆强迫劳工商品

（德国之声中文网）本周二（9月22日），美国国会众议院表决通过禁止进口中国新疆商品。议员们表示，此举意在终止来自新疆地区的系统性强迫劳动。

尽管多个美国商业组织出面反对，取名《防止强迫维吾尔劳工法》的这一法案仍以406票对3票的压倒性多数获得通过。该法尚需国会参院批准，方为有效。

据联合国称，目前有100多万维族人和以穆斯林为主的其他劳工被强迫在新疆的所谓再教育营工作。美国和其它国家增加了对中国的压力，要求关闭它们所称的强制劳动营。

众议院议长佩洛西指出，"强制劳工产品常常最终进入美国的商店和家庭，这是一桩悲剧。我们必须向北京发出清晰信号：这一滥用行为必须现在就终止。"

一劳动组织所作的一项研究结果显示，进入美国的成衣中至少有20%的棉线来自新疆地区。

商会反对

美国商会对该法案提出批评，称它只会损害合法贸易而无助于防止进口来自强制劳工的产品。

美国国务院表示，将告知美国消费者、国土安全部和在新疆地区的美企，将禁止进口与新疆强制劳工有关的商品。

推动这项超党派法案通过的民主党议员麦戈文（Jim McGovern）指出，该法案彰显了建立在强制劳动和压迫基础之上的一种地区经济体系。

中方称，这些中心是向维族人和其它少数民族提供职业培训，旨在打击极端主义。

北京：已经提出严厉交涉

对于美国国会众议院通过该法案，中国外交部周三（9月23日）做出回应。外交部发言人汪文斌于当日例行记者会上称，这是美方"恶意诋毁中国新疆人权状况，大肆炒作所谓的新疆'强迫劳动'问题"，中方对此强烈愤慨、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

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汪文斌还称，所谓"强迫劳动"问题"完全是美西方一些机构和人员凭空捏造的谎言"，并敦促美方正视事实，认清形势，立即停止炒作所谓"强迫劳动"问题，停止借涉疆问题干涉中国内政，"中方将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业合法权益，坚定维护自身主权、安全和发展利益"。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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