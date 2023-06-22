 美众议院通过台美"21世纪贸易倡议" | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美众议院通过台美"21世纪贸易倡议"

美国国会众议院不出意料地通过了台美"21世纪贸易倡议"，推动以及规范双边的经济往来。中国则认为此举是掏空一个中国原则的例子。

美国之后，台湾和其它主要贸易国签署类似协定将容易得多

美国之后，台湾和其它主要贸易国签署类似协定将容易得多

（德国之声中文网）美国众议院（周三）通过了台美之间于今年6月初签署的"21世纪贸易倡议"（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）。该协定内容广泛，首批签署的部分包括统一管理关税事务、简化贸易手段以及反贪腐措施等。美国参议院将在稍晚时候通过这一倡议文件。

台湾同美国之间没有外交关系，但互设了相当于大使馆的代表处。台湾驻美代表萧美琴与美国在台协会（AIT）执行理事蓝莺（Ingrid Larson）于今年6月1日在华盛顿签署了以上倡议。台湾行政院政务委员邓振中、美国副贸易代表比安奇（Sarah Bianchi）以及美国在台协会理事主席罗森伯格（Laura Rosenberger）出席了签署仪式。

台湾总统蔡英文曾表示，"台美21世纪贸易倡议"是台美双方自1979年以来结构最完整的贸易协定。"这除了是台美经贸关系重要的里程碑，也将为台湾和主要贸易国洽签贸易协定，迈出了关键一步。"

在台美签署贸易协议一天后，中国外交部发言人毛宁6月2日在例行记者会上表示，"中方坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，包括商签任何具有主权意涵和官方性质的协定。"

毛宁说："所谓'倡议'不过是美方打着经贸合作的幌子，对台予取予夺，敲骨吸髓的'指挥棒'；是台湾民进党当局为谋'独'私利，不惜出卖台湾同胞和企业切身利益，'害台'、'卖台'的'投名状'；是美国虚化掏空一个中国原则的最新例证 "。

中美军舰相遇台湾海峡

中美相遇亚太 危险动作频繁发生

最近，中美两国在西太平洋地区动作频频。不久前，美国国防部发布一个影片，显示在台湾海峡巡逻的美国军舰附近，中国军舰快速靠近，动作危险；以及在南海上空中美两国军机近距离飞行，风险很大。

本周三（6月21日），中国海军"山东号"航母率领一个战斗群沿着台湾海峡自北向南航行。据报道，当天中国军机29架次、军舰10艘次，持续在台海周边活动。

美国第七舰队则称，美国海岸警卫队的安全巡逻艇"斯特拉顿号"（USCGC Stratton）在6月20日根据国际法规定的公海航行和飞越自由，例行通过了台湾海峡，而此时布林肯国务卿刚刚结束有助于稳定中美关系的对华访问。

中国政府去年曾通过外交部发言人声称对台湾海峡拥有"主权、主权权利和管辖权"。海洋法专家曾告诉德国之声，"台湾海峡包括领海和专属经济区，但在专属经济区内，对航行的规定是跟公海一样的，即如果涉及航行，专属经济区和公海拥有同等地位。"但中国对《联合国海洋法公约》有关条款的理解则是，在专属经济区里可以自由航行，但不包括军舰。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

26.7.2021***in Tianjin In this image taken from a July 26, 2021, video footage run by Phoenix TV via AP Video, China's Deputy Foreign Minister Xie Feng looks up before talks with visiting U.S. officials at the Tianjin Binhai No. 1 Hotel in the Tianjin municipality in China. China came out swinging at high-level face-to-face talks with the United States on Monday, blaming the U.S. for a stalemate in bilateral relations and calling on America to change its highly misguided mindset and dangerous policy. (Phoenix TV via AP Video)

中国驻美大使谢锋谈美中关系：「心诚则灵」 08.06.2023

中国驻美大使谢锋周三在履新的欢迎会上表示，中方对话的大门始终敞开。他也暗批美国称，中国有句老话叫「心诚则灵」，一边把对方放在制裁名单，一边要求对话合作，是不可接受的。

Am 30. Mai 2022 veranstaltete das Mitglied und der Sprecher des Ausschusses für politische Angelegenheiten des Exekutiv-Yuan, Luo Bingcheng, im Exekutiv-Yuan eine Pressekonferenz zum Thema Bedeutende Errungenschaften bei der Vertiefung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Taiwan und den USA https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/f3b93764-5248-4196-bbf5-ac45fffabf73

台美21世紀貿易倡議：被「敲骨吸髓」還是經貿轉骨？ 09.06.2023

台美簽訂首批「21世紀貿易倡議」，遭北京批為不平等的「幌子」協議。這份台美斷交以來最完整全面的貿易協定，是讓台灣擺脫對中依賴？還是如北京所說反被「敲骨吸髓」？DW採訪專家請他們提出觀點。

22.06.2023, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt im Plenum des Bundestags eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Rat ab. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德国总理发表政府声明 反对中国在台海诉诸武力 22.06.2023

德国总理肖尔茨警告中国领导层不要在南中国海和台湾海峡动用武力。同时他还强调，德国无意阻止中国的经济发展，也不会寻求同中国脱钩。

广告

媒体看中国

磋商会全家福：到齐了没有？

德语媒体：让我们继续做朋友吧

就德中政府举行磋商议题，《时代在线》注意到无论政界还是经济界，都希望去风险，而不是同中国经济脱钩；《焦点在线》则认为，习近平的自给自足战略已在落实当中。