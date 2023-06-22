美众议院通过台美"21世纪贸易倡议"

（德国之声中文网）美国众议院（周三）通过了台美之间于今年6月初签署的"21世纪贸易倡议"（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）。该协定内容广泛，首批签署的部分包括统一管理关税事务、简化贸易手段以及反贪腐措施等。美国参议院将在稍晚时候通过这一倡议文件。

台湾同美国之间没有外交关系，但互设了相当于大使馆的代表处。台湾驻美代表萧美琴与美国在台协会（AIT）执行理事蓝莺（Ingrid Larson）于今年6月1日在华盛顿签署了以上倡议。台湾行政院政务委员邓振中、美国副贸易代表比安奇（Sarah Bianchi）以及美国在台协会理事主席罗森伯格（Laura Rosenberger）出席了签署仪式。

台湾总统蔡英文曾表示，"台美21世纪贸易倡议"是台美双方自1979年以来结构最完整的贸易协定。"这除了是台美经贸关系重要的里程碑，也将为台湾和主要贸易国洽签贸易协定，迈出了关键一步。"

在台美签署贸易协议一天后，中国外交部发言人毛宁6月2日在例行记者会上表示，"中方坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，包括商签任何具有主权意涵和官方性质的协定。"

毛宁说："所谓'倡议'不过是美方打着经贸合作的幌子，对台予取予夺，敲骨吸髓的'指挥棒'；是台湾民进党当局为谋'独'私利，不惜出卖台湾同胞和企业切身利益，'害台'、'卖台'的'投名状'；是美国虚化掏空一个中国原则的最新例证 "。

中美军舰相遇台湾海峡

中美相遇亚太 危险动作频繁发生

最近，中美两国在西太平洋地区动作频频。不久前，美国国防部发布一个影片，显示在台湾海峡巡逻的美国军舰附近，中国军舰快速靠近，动作危险；以及在南海上空中美两国军机近距离飞行，风险很大。

本周三（6月21日），中国海军"山东号"航母率领一个战斗群沿着台湾海峡自北向南航行。据报道，当天中国军机29架次、军舰10艘次，持续在台海周边活动。

美国第七舰队则称，美国海岸警卫队的安全巡逻艇"斯特拉顿号"（USCGC Stratton）在6月20日根据国际法规定的公海航行和飞越自由，例行通过了台湾海峡，而此时布林肯国务卿刚刚结束有助于稳定中美关系的对华访问。

中国政府去年曾通过外交部发言人声称对台湾海峡拥有"主权、主权权利和管辖权"。海洋法专家曾告诉德国之声，"台湾海峡包括领海和专属经济区，但在专属经济区内，对航行的规定是跟公海一样的，即如果涉及航行，专属经济区和公海拥有同等地位。"但中国对《联合国海洋法公约》有关条款的理解则是，在专属经济区里可以自由航行，但不包括军舰。

（综合报道）

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