美众议院通过决议 谴责"中国病毒"等言论

(德国之声中文网）美国众议院周四（9月17日）表决通过的这项决议呼吁所有公职人员谴责反亚裔情绪，并要求执法部门对所有形式的仇恨犯罪展开调查。自从疫情在美国蔓延，当地亚裔遭受攻击的情况激增。

这项决议案由民主党籍、华裔众议员孟昭文（Grace Meng）提出，以243票比163票表决通过，党派立场鲜明，有14名共和党议员加入民主党阵营投票赞成。因为此决议案仅代表由民主党居多数的众议院立场，所以不会递交共和党主导的参议院进行讨论，也不会提交特朗普签署或否决。

该决议并未直接点名特朗普，但提及他和其他共和党人使用过的煽动性词汇，其中包括 "中国病毒"、"武汉病毒 "和 "功夫流感"，并称这些说法加剧了社会的反亚裔情绪。

众议院发言人南希·佩洛西（NancyPelosi）表示："在新冠疫情爆发的同时，针对亚裔美国人和亚洲移民的仇恨和歧视也在蔓延，其中包括口头和肢体攻击以及破坏亚裔店面等行为。她指责特朗普试图通过妖魔化中国，转移人们对俄罗斯干预美国大选的注意力。

众议员马克·高野（Mark Takano）认为共和党对决议提出的反对票"可耻"。他说："总统（特朗普）正在助长种族主义，并煽动针对亚裔美国人和亚洲移民的暴力袭击。" 特朗普经常他在竞选活动中使用 "Kung flu(功夫流感) "一词，他试图由此转移人们对其应对疫情不力的批评。

共和党人则表示，特朗普是把怒火转向中国政府而非亚裔美国人。特朗普在今年3月还强调，亚裔美国人是 "了不起的人"，新冠病毒的蔓延不是他们的错。

几名众议院共和党人说明反对这项决议的理由。在俄亥俄州众议员吉姆·乔丹（Jim Jordan）看来，"这只是另一个攻击总统的机会"。众议院共和党领袖凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）认为该项决议 "荒谬"，且 "浪费时间"，因为众议院即将休会一周，而民主党人和白宫迄今尚未能就额外的新冠疫情救济达成一致。 麦卡锡指出："该决议的核心是一个荒谬的概念：将病毒称作武汉病毒或中国病毒等同于助长针对亚裔美国人的暴力行为，我可以告诉你，我们党的人都不认同这种观点。"

但事实是，结果有14名共和党议员加入民主党阵营投票赞成决议案。其中不少人即将退休或者正处在激烈的竞选阶段，例如印第安纳州众议员苏珊·布鲁克斯（SusanBrooks）、宾夕法尼亚州众议员布赖恩·菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）等。

反歧视团体通报了数以千计的针对亚裔美国人的案例，尤其是在疫情爆发初期。甚至在各个城市为阻止病毒传播而要求关闭所有餐厅之前，中餐馆的老板们已经历因为种族歧视而造成的客源大幅下降现象。

今年3月，当被记者问及为何将新冠病毒称做"中国病毒"时，特朗普在白宫回答："这根本不是种族歧视"，他称其为 "中国病毒"只是想表达准确。





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安静/达扬（美联社）





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