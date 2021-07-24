 美众议院通过修正案阻止中国地图包含台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2021

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时政风云

美众议院通过修正案阻止中国地图包含台湾

美国众议院通过修正案，禁止美国行政部门花钱制作、采购或展示任何将台湾地区画成中国一部分的地图。台湾外交部发言人表示感谢。

美国众议院资料图片

法案接下来将送交参议院全院审议，若两院都通过将能递交总统拜登签署后生效（图为美国众议院资料图片）

（德国之声中文网）本周三（7月28日）美国众议院以217票赞成、212票反对，通过了“2022财年国务院、对外事务及相关计划拨款法案”。被纳入拨款法案的还包括共和党籍众议员帝芬尼（Tom Tiffany）、夏波（Steve Chabot）、裴利（Scott Perry）等5位友台议员提出的一项修正案，该经众议院口头表决无异议通过。这项修正案禁止美国行政部门花钱制作、采购或展示任何将台湾地区画成中国一部分的地图。

Der Republikaner Steve Chabot

共和党众议员夏波（Steve Chabot）

台湾中央社报道称，议员帝芬尼指出，自1970年代开始，美国“一中政策”认知北京所称台湾是中国一部分的虚假主张。他认为这是一项“不诚实”的政策，美国应该将其摒弃。 帝芬尼表示，这项修正案虽无法改变这项政策，但至少能要求使用“停止延续一中谎言的诚实地图”。他强调：“中共是中共，台湾是台湾”。

这部拨款法案接下来将送交参议院全院审议，若两院都通过将能递交总统拜登签署后生效。

台湾外交部发言人欧江安28日傍晚回应称，台湾外交部感谢美国国会议员持续以具体行动展现对台友好立场，未来会与美国行政部门及国会紧密沟通，持续深化台美双边友好关系。

中国国务委员兼外长王毅早前重申，台湾是中国领土不可分割的一部分，批评美国一些势力试图在台湾问题上铤而走险，不断纵容和鼓励台独分裂势力，是极其错误和危险。

 

 

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