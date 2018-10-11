 美众议院警告若与中俄开战恐输 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2018

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时政风云

美众议院警告若与中俄开战恐输

美国众议院的国防策略委员会警告，就在美国削减国防预算与失去军力优势的同时，中国与俄罗斯正以抵销美国军力为前提在增强军力。

Syrien Manbidsch US Patrouille (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

美国众议院週三发报告警告，美国近年来的国防策略，已削弱美国的军事优势。如与中俄开战，美国恐输。

(德国之声中文网)美国众议院週三 (11月14日) 提出一份报告，强调美国目前正面临国安与军事危机，并指出，如果现在与中国及俄罗斯开战的话，美国恐怕会输。这项报告是众议院委託国防策略委员会针对特朗普的国防策略做分析。特朗普的国防策略主要专注在与中国和俄罗斯之间的军事竞赛，但这项策略因缺乏具体细节而遭外界批评。

报告指出，美国长久以来倚赖的军力优势已减弱到一个危险的程度。自从进入21世纪，美国的做战策略转移到飞弹防御，网路与太空作战及反水面和反潜艇战。委员会强调:「我们浪费了许多在策画或执行与中国或俄罗斯对战时所需的能力。 」

报告说，美国目前国安危机起因于政治失能。另外，两大党自从2011年来对预算控管也导致军力减弱。这些决策对美国军队规模，现代化程度及备战状态都有严重影响。虽然国防策略将国防部导向正确方向，但这些策略往往建立在薄弱的分析与可疑的假设。因为许多疑问仍存在，这也导致美国不知该如何面对一个更危险的世界。

报告表示:「美国需要更多资源来针对更广泛且高科技的作战形态进行训练。」

US-Soldaten (Getty Images/AFP/Y. Dyachyshyn)

报告建议美国将已高达七千亿的国防预算再提高3到5%，并将国防策略的细节公开，作为外界衡量国防策略施行的基准。

此外，委员会也指出，美国在亚洲与欧洲的影响力正逐渐流失，而军事上也逐渐朝对美国不利的方向发展。这恐将提高冲突的风险。他们预测，美国可能在下一场战争中面临前所未有的伤亡人数，并失去大量资本资产。

如果被迫同时多方开战，美国军队可能招架不住。虽然今年军事预算已提升至超过七千亿美元，委员会认定此数目依旧无法帮助美国达到国防策略制定的目标。他们建议美国政府再增加3到5%的年度国防预算。此外，他们也建议政府公开更多有关国防策略的细节，让外界能有具体指标来衡量国防策略的实际成效。

杨威廉/夏立民（路透社等）

 

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