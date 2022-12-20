 美众议院裁定特朗普必须公布6年税表 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2022

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时政风云

美众议院裁定特朗普必须公布6年税表

今年12月初，特朗普不得不向美国众议院提交其纳税申报单。在众议院筹款委员会检视过这些文件后，于本周二投票通过将在近日公开特朗普税收记录的详细内容。

筹款委员会就是否公开特朗普税收记录进行投票

筹款委员会就是否公开特朗普税收记录进行投票

（德国之声中文网）美国众议院筹款委员会（House Ways and Means Committee）12月20日投票决定，将公开前美国总统特朗普在2015年至2020年之间，近6年的纳税申报单详细内容。

与历任美国总统的做法相反，特朗普多年来一直使用法律手段拒绝向筹款委员会公布税务文件，无论是作为总统候选人或是入主白宫后都没有公开其纳税申报资料。今年11月，特朗普曾要求美国最高法院阻止众议院筹款委员会获取他过去的纳税申报单，但此项申请遭到驳回，最高法院认为该委员会关于索取特朗普税务纪录的要求合情合理。

四年总收入为负数

随后，特朗普的纳税记录于12月初交给了众议院，在筹款委员会检视过这些2015年至2020年的文件后，于12月20日发布了初步报告。报告提到，特朗普没有受到美国国税局（IRS）应有的适当审计。调查发现，在特朗普任职美国总统的四年里，只启动了一次强制性审计，而且最终没有完成。此外，委员会还指出，「许多资料显示，前总统藉由其复杂的个人和企业财务安排进行避税行为」。

特朗普夫妇今年11月8日在佛罗里达州参加中期选举

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据《华尔街日报》报导，公布的税务数据显示，特朗普和妻子梅拉尼娅在2015年至2020年这六年间的调整后总收入为-5,320万美元。其中只有2018年和2019年的调整后总收入为正数，分别为2,430万美元和440万美元，其他四年则都是负数。特朗普夫妇在六年间的纳税义务总额为440万美元，但在计入抵税额后，数字降至180万美元。

民主党支持 共和党反对

目前的筹款委员会组成以民主党人为主，在关于是否公开特朗普税收记录的投票中，委员会中的所有民主党人都投了赞成票，而共和党人则都投了反对票。委员会主席、民主党人尼尔（Richard Neal）表示，会先对敏感材料进行编辑，接着便会在几天内将这些文件公布。

筹款委员会主席尼尔（中）在投票后与媒体谈话

筹款委员会主席尼尔（中）在投票后与媒体谈话

筹款委员会的共和党代表布雷迪（Kevin Brady）向媒体表示，其中一些报表仍在接受国税局的审计，因此不清楚特朗普欠了多少税。与委员会的其他共和党人一样，他也对公布报表投下反对票。布雷迪批评民主党人公布特朗普税收是一种「危险的新型政治武器」，他称此举可能会产生严重的后果。

此次投票也是本届筹款委员会的最后几个官方行动之一，在11月的中期选举上，共和党人赢得了众议院的多数席位，因此从明年1月3日起将进行政党轮替，由共和党人主导众议院事务。

（综合报导）

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