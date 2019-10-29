美众议院表决过关 特朗普弹劾调查程序正式启动

(德国之声中文网) 美国众议院周四(10月31日)针对推动总统特朗普的弹劾调查程序进行首次表决。这项决议最后以232对196票通过。特朗普弹劾调查程序正式启动。

共和党议员大多站在特朗普这边，称民主党从2016年大选以来就一直反对共和党的总统，指责他们发起调查是为了自己党派的利益。

白宫发言人格里舍姆（Stephanie Grisham）说：「总统没有做错任何事。民主党人也知道。」她指责民主党人「对这种非法弹劾程序莫名其妙的执着伤害了美国人民」。特朗普也在推特上回应：「这是美国史上最大的猎巫行动！」

这项决议是为了确立弹劾案公开调查的基本规则，而不是对是否弹劾总统的表决。表决结果仅代表民主党原本闭门询问证人转换成公开的听证会的程序改变获得了支持。预计整个弹劾程序会一直延续到2020年的美国总统竞选期间，最后才是正式弹劾总统的投票。

弹劾案调查的重点是特朗普是否向乌克兰施压，要求对他的民主党政治竞争对手乔·拜登（Joe Biden）和拜登的儿子亨特（Hunter）进行调查。其中施压的行动包括拒绝提供军事援助，还有与乌克兰新任总统泽伦斯基（Volodymr Zelenskiy）在白宫举行会议。

投票通过之后

周四通过的程序使领导众议院调查的民主党议员拥有发出传票的权力。他们可以在第一阶段的调查中要求证人到众议院情报委员会出庭作证。

共和党议员则只有在情报委员会主席希夫（Adam Shiff）批准后才能召集证人。特朗普的律师也只有在众议院司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）批准的情况下，才能在众议院司法委员会中进行辩护和盘问。

司法委员会将负责第二阶段的听证会，并起草弹劾条款，交付众议院进行表决。弹劾条款除了需要在众议院获得通过，也需要送到参议院进行审判和表决。由于弹劾案在参议院需要获得三分之二的多数票才能对总统定罪，而共和党在参议院具有多数优势，也就是说，只要共和党没有群起反对特朗普，弹劾案通过的可能性就很小。

共和党不断批评这项弹劾案对特朗普不公。民主党则反击，这是宪法赋予众议院的弹劾权，跟过去总统尼克松、克林顿弹劾案中使用的国会规则相同。

夏立民/罗法(美联社、德新社、路透社）