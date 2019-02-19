美众议院提案终止紧急状态 特朗普决意驳回

(德国之声中文网) 美国众议院通过了一项决议, 阻止总统特朗普藉由宣布全国进入紧急状态, 而取得修建美墨边境墙的资金。

民主党控制的众议院以245对182票赞成此案, 防止特朗普挪用数十亿美元的联邦资金, 沿南部边境修建隔离墙。

其中，有13名共和党人支持民主党上周提出的决议。

接着，该法案移交到共和党占多数的参议院, 是否能获得通过，前景并不明朗。

特朗普曾表示, 如果该法案来到他的办公桌上要求他签字, 他将动用否决权。他过去从未行使过这项权力。

这样一来，国会需要两院三分之二的选票才能推翻特朗普的决定。门槛相当高。

特朗普和许多共和党人都表示, 需要修建隔离墙来解决与墨西哥边境沿线的安全和人道危机。民主党认为, 总统为了得到资金而宣布国家进入紧急状态，违反了宪法赋予国会权力分配联邦资金的初衷。

2月15日, 特朗普在向国会要求的57亿美元修建美墨边境强，在最后的预算案中却只获得不到14亿美金 (12亿欧元) 的资金。特朗普因此宣布进入全国紧急状态。

特朗普政府计划从五角大楼的预算中将几十亿转用于修建隔离墙的军事建设项目。

罗法/夏立民 (美联社、路透社、德新社、法新社)