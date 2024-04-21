美众议院推进TikTok剥离法案 马斯克发文反对

（德国之声中文网）对短视频平台TikTok来说，事态变得越来越严峻：美国一项旨在迫使TikTok更换所有者的法律可能在几天后生效。如果一年后TikTok仍未从目前的所有者字节跳动剥离，它将被从美国的应用商店下架。

美国众议院周六（4月10日）再度针对这项今年3月通过的法案投下赞成票。在两党的大力支持下，众议院以360票赞成及58票反对通过了TikTok「不卖就禁」法案。

这次该法案与对乌克兰、以色列和台湾的对外援助案捆绑，经通过后送交参议院表决。这样的操作方式应能确保整个法案加速在参议院通过。美国总统拜登此前已表示，一旦国会通过这项法案，他将会签署生效。拜登本月初与中国国家主席习近平通电话时再度表达了对TikTok问题的关切。

美国参议院预计将于下周二进行表决。目前尚不清楚美国法院是否会像此前的案例一样阻挡这一计划。

TikTok仅在美国就有1.7亿用户。美国和其他西方国家官员对TikTok在年轻族群之间的流行感到担忧，声称TikTok允许中国当局监视其用户。

批评者还指责TikTok听命于北京，成为中国政府的宣传管道。中国政府及TikTok皆否认这一指控。

台灣年輕人怎麼看美國推TikTok禁令？

TikTok周六迅速发表声明称，「很遗憾的，众议院正以重要的对外援助和人道主义援助为掩护，再次强行通过一项禁令法案，这将践踏1.7亿美国人言论自由，摧毁700万家企业，关闭一个每年为美国经济贡献240亿美元的平台。」

根据该法案，字节跳动必须在一年内出售TikTok，否则该应用程序将被美国的苹果和谷歌应用商店下架。

美国众议院上月批准了类似法案，但该案在参议院被搁置。

曾在特朗普任内担任财政部长的姆努钦（Steven Mnuchin）3月中表示，他有意收购Tiktok并正在组建一个投资者团队。

该法案还将赋予美国总统权力，若其他应用程序受到被视为美国敌对的国家所控制，总统可将其认定为对国家安全的威胁。

在众议院表决前夕，亿万富翁、社媒平台X所有者马斯克（Elon Musk）发文写道：「我认为TikTok不应该在美国被禁，即便这样的禁令可能有利于X平台。」

「这样做将违背言论和表达自由。这不是美国所代表的（价值观）。」

（德新社、法新社）

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