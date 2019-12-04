 美众议院将启动针对特朗普的弹劾程序 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2019

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时政风云

美众议院将启动针对特朗普的弹劾程序

特朗普弹劾案进入新阶段。美国众议院议长佩洛西称，她将要求美国众议院的领袖们着手针对特朗普的弹劾条款。此前特朗普的弹劾报告已在众议院情报委员会获得通过。

USA Nancy Pelosi zu Impeachmentverfahren (Reuters/E. Scott)

（德国之声中文网）佩洛西（Nancy Pelosi ）表示，特朗普在乌克兰事件上的行为违背了他宣誓就职时的誓言，并严重违反了宪法。

"我们的民主体制受到威胁。这位总统让我们别无选择，只能采取行动（而启动弹劾），因为他再次试图为了自己的利益而侵蚀选举"，这位众议院议长说。

白宫则于周四回应称，民主党人应为其所作所为感到羞耻。特朗普的首席发言人格里舍姆（Stephanie Grisham）在推文中说，一旦在众议院占多数的民主党人投票通过弹劾案，特朗普将期待"在参议院得到公正的审判"，参议院由特朗普所在的共和党人掌权。

此前，特朗普的弹劾报告已在众议院情报委员会获得通过。这个厚达300页的报告是由民主党主导的情报委员会撰写，详尽列举了目前为止针对特朗普的弹劾案所搜集的证据。

美国总统被指控滥用职权，要求乌克兰在大选前调查他的竞争对手拜登。报告书写到，美国总统行为失当的证据和他干预国会的证据一样惊人地多: 「总统将他的个人政治利益摆在美国的国家利益之上，伤害美国总统大选的公信力，也威胁美国的国家安全。」

王凡/叶宣（德新社，法新社）

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