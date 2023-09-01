美众议院外交委员会主席：中俄联盟带来威胁

（德国之声中文网）美国国会代表团本周访问瑞典，代表团成员之一的众议院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）周五（9月1日）表示，中国领导人习近平和俄罗斯总统普京组成的联盟「在我们所处的这场大国竞争中，为自由世界带来了非常大的挑战」。他还称：「我认为自二战以来，我们从未见过对欧洲和太平洋地区如此大规模的威胁。」

美国国会代表团此次欧洲之行旨在加强与美国战略盟友的关系，并讨论对北约和乌克兰的支持、如何让俄罗斯对其在乌克兰的行动负责，以及如何应对来自中国的共同威胁等议题。

中俄关系升温

自俄乌战争以来，中国加大了对俄罗斯石油和天然气的采购，这有助于普京政府抵消美国、欧洲和日本停止大部分俄罗斯能源采购后的销售损失。此前，拜登政府曾警告北京，如果支持克里姆林宫在乌克兰的战争，将会产生一定的后果。

不过，根据美国情报报告，北京可能已经向俄罗斯提供了用于乌克兰的具军事用途设备。报道援引俄罗斯海关数据显示，中国国有军事承包商提供了导航设备、战斗机零部件、无人机和其他商品。

中國會出手拯救俄羅斯的經濟嗎？

预计瑞典10月入北约

共和党籍的麦考尔此行还会见了瑞典外长比尔斯特罗姆（Tobias Billström）。麦考尔表示，他预计瑞典将在今年10月份加入北约。

长期保持中立的瑞典于2022年与邻国芬兰一起申请加入北约。根据规定，新成员的加入必须得到所有现有成员的批准，而当北约领导人今年7月在立陶宛举行峰会时，瑞典还缺少两个成员的同意：土耳其和匈牙利。

另一方面，与俄罗斯共有边境线长达1340公里的芬兰则在今年4月成为北约的第31个成员。而直到7月份的北约峰会上，土耳其总统埃尔多安才同意将瑞典加入北约的文件送交土耳其议会批准，这是他一年多来一直拒绝做的事。

麦考尔说：「我认为，让芬兰和瑞典加入北约将让普京先生事与愿违，他想达到的目的是削弱和分裂北约。」他指出，有这两个北欧国家加入北约， 将会让联盟达到「前所未有的强大和团结」。

此次拜访瑞典的美国国会代表团将在斯德哥尔摩会议结束后前往荷兰，预计与荷兰政府官员和国会议员等会面。

带你深入：北约“空中卫士23”

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。