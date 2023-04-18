美众议院兵棋推演台海冲突 结论：必须全面武装台湾

（德国之声中文网）本周三（4月19日）美国众议院“中国问题特别委员会”与华盛顿智库新美国安全中心（Center for a New American Security）联合举行模拟中国入侵台湾的兵棋推演。推演的结果显示，有必要全面武装台湾，同时美国必须提高远程导弹的产量以及企业必须为应对武装冲突带来的经济后果做好准备。

中国问题特别委员会主席盖拉格（Mike Gallagher）在一份声明中表示，“我们正处于中国共产党入侵台湾的最危险空窗期，周三的兵推凸显了在任何危机爆发之前，采取行动阻止中共侵略和全面武装台湾的必要性”。

他还表示，美国必须尽快解决价值190亿美元尚未交付的对台军售，加强美台联合军事训练，强化美国在该地区的军事力量。

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

忧心台海爆发冲突已经罕见地成为美国两党共同关切的议题。美国曾有官员表示，中国国家主席习近平已下令解放军在2027年前为攻台做好准备，但这不代表中国已决定犯台。

中国从未承诺过放弃使用武力实现“统一”。美国对台湾而言是最为重要的武器供应国。但是台湾抱怨美国对台军售交付延宕。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



台湾驻美代表处没有立即对这场兵棋推演做出评论。

一名与中国问题特别委员会关系密切的消息人士向路透社透露兵棋推演的结论称，华盛顿方面如果不加强与区域盟友的基地协议，美国就会损失惨重。此外，远程导弹的库存会迅速耗尽，全球市场将“彻底崩溃”等。

兵棋推演前中国问题特别委员会主席盖拉格曾批评说：“商界对台湾危机带来的威胁不够重视。”他批评这种态度近乎失职。

北京将如何解决台湾问题

（路透社）

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