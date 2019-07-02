美众议院：亚美尼亚大屠杀是“种族灭绝”

（德国之声中文网）美国众议院以405票赞成11票反对通过相关决议。决议指出，美国承认对亚美尼亚人的屠杀是种族灭绝，并谴责奥斯曼帝国对150万亚美尼亚人的屠杀罪行。这是美国众议院首次使用种族灭绝一词形容1915-1917年对亚美尼亚人的这场浩劫。作为奥斯曼帝国的继承者土耳其表示，该决议对其政府和人民来说"没有任何意义，也没有任何法律效力"。

安卡拉政府虽然承认战争期间有30万至50万亚美尼亚人死亡，但坚决反对将其定为种族灭绝。第一次世界大战期间，亚美尼亚人受到系统的迫害并被送上前往叙利亚沙漠的死亡之旅。历史学家估计有数十万至150万人遇害。

"毫无意义的政治步骤"

土耳其外交部发表声明说，该决议显然是"为国内消费而编写和出版的"，没有任何 "历史或法律依据"。该决议没有法律约束力，是为"亚美尼亚游说团体和反土耳其团体"而采取的一个"豪无意义的政治步骤"。最近以来，土耳其对叙利亚北部库尔德人的军事进攻严重影响了安卡拉和华盛顿之间的关系。土耳其外交部长卡夫苏格鲁（MevlütCavusoglu）也在推特上表示，美国众议院投票通过"陈旧决议"的真正动机是报复土耳其对叙利亚北部的军事进攻。 他指出："如果相信他们会以这种方式达到报仇目的，那是错误的。"

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2001年，法国是将奥斯曼帝国对亚美尼亚大屠杀归为种族灭绝的首个欧洲大国。2016年6月，德国联邦议院也做出了同样的决定，从而引发了与土耳其的严重外交危机。现在俄罗斯、瑞士和荷兰以及其他十几个国家都将对亚美尼亚人的血腥屠杀视为种族灭绝。南高加索共和国亚美尼亚长期以来一直呼吁土耳其承认该暴行是种族灭绝行为。

李京慧/乐然 (法新社、美联社、德新社、路透社 )