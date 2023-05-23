美众议院中国委员会主席要求将长鑫存储列入“黑名单”

（德国之声中文网）美国众议院“中国事务专责委员会”主席提出，美国商务部应该对中国存储芯片制造商长鑫存储技术有限公司（ChangXin Memory Technologies, CXMT）出台贸易限制。

上周末，中国互联网信息办公室发布消息称，美国半导体公司美光（Micron）的产品“存在较严重网络安全问题隐患”，对中国的关键信息基础设施供应链构成重大风险、影响国家安全，因此网络安全审查未通过，相关企业应停止采购美光产品。

路透社指出，这是世界上两个最大经济体之间不断扩大的贸易争端中的最新事件。美国国会和白宫对中国的这一举措做出的回应措辞强硬。

白宫发言人让-皮埃尔周二（5月23日）对媒体表示，中国对美光产品的指控“缺少事实依据”。

白宫方面称，目前美国商务部正在就美光一事与中方进行“直接接触”。

总部位于美国爱达荷州的美光，与韩国的三星电子（Samsung）、 SK海力士（SK Hynix）并列全球内存存储芯片市场的三巨头。美光的主要业务为生产多种形式的半导体器件，包括动态随机存取存储器，闪存和固态驱动器；其主要产品包括DRAM、NAND快闪存储器、CMOS影像感测器、其它半导体元件和内存模组。

参议院多数党领袖舒默周二也表示，他正在与更广泛的商界和盟友讨论这个问题。

中国驻华盛顿大使馆没有立刻回复路透社提出的相关问询。长鑫存储科技也没有立刻发表评论。

美国商务部发言人拒绝发表评论。

芯片产业的未来什么样？

众议院中国事务专责委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）是一位具有广泛影响力的立法者。他领导的中国事务专责委员会曾敦促拜登政府对中国采取更强硬的立场，他也是迄今为止唯一呼吁采取报复行动的立法者。

加拉格尔在一份声明中表示，美国必须向中国表明，美国不会容忍对其公司或其盟友的经济胁迫。“商务部应该立即将长鑫存储科技列入实体名单，确保任何美国技术，无论规格如何，都不会流向长鑫存储(CXMT)、长江存储(YMTC)或其他在该行业运营的中国公司。”

长鑫存储是中国领先的DRAM内存芯片制造商，如果美光被禁止进入中国庞大的芯片市场，中国国内竞争企业中它最有可能成为受益者。

中国另一家存储芯片制造企业长江存储已经在2022年12月被美国列入实体名单。

加拉格尔还指出，美国商务部必须确保美国发给在中国营运的外国半导体存储器出口许可不会被用填补美光的缺口。他还呼吁近年来已经历过类似贸易胁迫的盟友韩国，也应避免变成美光的替代者。

去年10月，美国商务部曾公布一系列针对中国的芯片出口管制规定。在中国设有生产存储芯片工厂的韩国三星和SK海力士以及其它非中国企业得到管制豁免，得以继续对华出口。但这些赦免即将到期或者有可能被取消。

三星和SK海力士都没有立刻发表评论。

分析师认为，长鑫存储科技生产的芯片比行业领导者美光、三星和SK海力士落后两到三代。

本周三，在中国外交部新闻例会上有记者就美光公司在华销售产品的网络安全审查的相关问题提问。外交部发言人毛宁回应说：“中方有关部门对美光公司在华销售产品的网络安全审查是依法实施的，决定是基于事实作出。中国的网络安全审查不针对特定国家和地区，我们也不排斥任何国家的技术和产品。美国以国家安全为借口，在没有任何事实依据的情况下，将1200多个中国企业和个人列入各种清单，实施各种限制，这才是经济胁迫，这才是不可接受的。”

她还说：“美国国会的一些人，提出来要将中国的公司列入实体清单。我想说的是中方坚决反对美方泛化国家安全的概念，滥用国家力量无理打压中国企业，这种歧视性不公平的做法，严重损害中美正常的经贸往来和合作，破坏市场规则和国际经贸秩序，严重扰乱全球的产供链稳定。中方将继续采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法权益。”

黄仁勋：美国科技行业可能在美中科技争端中受到重创

绘图芯片公司NVIDIA（英伟达）的共同创办人暨首席执行官黄仁勋近期在接受《金融时报》采访时表示，芯片行业可能在美中之间的科技争端中遭受“巨大损害”。他说拜登政府执行的对华芯片出口管制让英伟达“双手被绑缚”。

黄仁勋说，中国为了能和英伟达的显卡芯片、人工智能芯片等产品抗衡，已经开始打造自己的半导体产业。他还说，中国市场在美国科技企业销售市场的比重高达三分之一，如此之大的市场份额无法被取代。

（路透社、德新社）

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