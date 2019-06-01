美伊紧张：德国外长寻求出路

（德国之声中文网）在前往伊朗途中，德国外长马斯（Heiko Maas）短暂造访伊拉克。出于安全考虑，事先未对外公布。在巴格达，马斯分别会晤伊拉克总理马赫迪（Adel Abdel Mahdi）、总统萨勒赫（Barham Salih）。伊朗和美国之间不断加剧的紧张关系亦是会谈议题。这位德国首席外交官预计还将中途访问约旦和阿联酋。

甫抵巴格达，这位社民党籍政治家便强调了伊朗冲突重现会对伊拉克重建事业带来的严重后果 。他称，过去数年，约400万伊拉克难民返回了家园，而一旦海湾地区重新爆发巨大冲突，好不容易争取到的初步稳定状态将岌岌可危。他指出， 因此， 对巴格达而言，采取注重均衡的立场尤其重要。

下周一，马斯将在德黑兰会晤伊朗外长扎里夫（Mohammad Dschawad Sarif）。

"对立似乎无望消除之地"

德国外长马斯表示，"我们不能仅呼吁对话，而是必须对话，特别是在对立似乎无望消除、长期冲突深深扎根的地方"。他强调，"我们 欧洲人深信，值得尽一切努力维持与伊朗达成的维也纳核协议"。马斯称，"伊朗继续全面落实协议是地区稳定与安全的关键 "。

华盛顿退出该核协议一年后，美伊两国之间的紧张关系明显加剧。今年5月，美国再度强化制裁，对伊朗的全部石油出口实施惩罚。此外， 美国还增强了在地区的驻军。

空口许诺？

石油出口是对伊朗具有生死攸关意义的收入来源，近期急剧下降。

德黑兰外交部谴责美方制裁伊朗石化企业PGPIC的最新步骤。该部发言人穆萨维（Abbas Mussawi）表示，此举暴露了华盛顿对话建议之"空洞"。他指出，"一个星期就够了，足以证明美国总统提出的愿同伊朗谈判的建议实为无稽之谈。"

外交观察家们估计，如果伊朗在自己设置的期限到期后真的不再遵守核协议，德国和其它欧洲国家就只能参与华盛顿的制裁政策。届时，伊拉克将身处两难之境：在本国军队的建设上，伊拉克有赖于美国；而另一方面，这个什叶派穆斯林占多数的国家又与邻居伊朗关系密切。

凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）