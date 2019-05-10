美伊激烈对峙 华盛顿在中东部署战舰飞弹

（德国之声中文网）五角大楼周五（5月10日）宣布，将在中东地区部署"阿灵顿号"（USS Arlington）两栖船坞运输舰与"爱国者"导弹防御系统，在马蒂斯离职后代理美国国防部部长的沙纳汉（Patrick Shanahan）已经批准了该部署。此前，华盛顿已经向该地区派遣了"亚伯拉罕林肯号"航母和配置着B-52远程轰炸机的飞行中队。

美国方面表示，增加军事部署的原因是伊朗可能向美军发动攻击，但没有公开关于来自伊朗威胁的详细信息。五角大楼周五的一份声明称，"无意与伊朗发生冲突"，但华盛顿已经做好准备保护自己的利益。

事实上，美国早就计划向该地区部署航母和"阿灵顿号"，不过目前加速了该进程。五角大楼在周五表示，出于安全考量，不会详细说明部署的时间表和确切位置。在声明中，五角大楼表示会密切关注伊朗政权的行动。

对峙愈发激烈

华盛顿与德黑兰在伊朗核问题上的争端不断升级。伊朗方面拒绝了特朗普政府方面的会谈提议，美国则提醒其商业舰队，要小心可能来自伊朗方面的攻击，并向中东部署了爱国者导弹。

伊朗半官方媒体塔斯尼姆(Tasnim)通讯社援引伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）一位代表称，不会与美国人进行谈判。"我们国家……认为，美国不可靠"，IRGC的政治事务副主席贾瓦尼（Jadollah Dschawani）说，他表示美国不敢对伊朗采取军事行动。

特朗普周四称，伊朗领导人应该给他打电话、安排会面，但这位美国总统也表示鉴于目前的紧张局势无法排除军事行动。目前，美国B-52远程轰炸机已经抵达卡塔尔军事基地。另外据一名美国防部官员称，沙纳汉已经下令，将爱国者导弹防御系统也部署在该地区。

军事冲突风险增加

美国海事局提醒该国货轮、油轮，在中东海上航线警惕来自伊朗方面的袭击，称袭击目标可能是红海、波斯湾以及曼德海峡的商船海或者军舰。

40年前的伊朗伊斯兰革命 “我没有感觉” 1979年2月1日，霍梅尼乘坐法国航空公司的客机结束流亡生涯，回到久别的德黑兰。一名记者问他“现在什么感觉”，霍梅尼答道：“我没有感觉”。情感属于世俗范畴，而霍梅尼是真主的使者。

40年前的伊朗伊斯兰革命 百万民众切盼霍梅尼 1978年12月10日、11日两天里，估计有600万至900万人在伊朗各大城市走上街头，这些抗议活动基本上是和平的，而同年9月8日举行的抗议活动期间则发生了流血镇压。以巴列维国王为首的政府清楚，政权被推翻已是指日可待，毋庸置疑，将取代自己的将是宗教领袖霍梅尼。

40年前的伊朗伊斯兰革命 伊朗妇女欢迎霍梅尼 还在流亡期间，霍梅尼对伊朗国王为解放妇女颁发的新政发动抨击。新政包括，1963年伊朗妇女获得了普选权。即便如此，大部分伊朗妇女热切盼望霍梅尼回归，希望伊朗君主制就此终结。

40年前的伊朗伊斯兰革命 从古代寻找合法性 1971年伊朗国王和王后在波斯古都波斯波利斯（Persepolis）举行盛大庆典，纪念2500年前诞生的波斯帝国。许多国家元首均到场庆贺。霍梅尼也从流亡地发来“贺电”，称伊朗现行的君主制“残忍、邪恶，同伊斯兰教义背道而驰”。

40年前的伊朗伊斯兰革命 流亡异地，客死他乡 这是巴列维国王和王后1979年6月在流亡地墨西哥库埃纳瓦卡市（Cuerna Vaca）。在伊朗伊斯兰革命的浪潮中，巴列维国王不得不在当年1月16日率王室逃离德黑兰，次年7月27日，因癌症不治死于埃及开罗市。

40年前的伊朗伊斯兰革命 军队投入革命 1979年1月，伊朗首都德黑兰的街道上，伊朗士兵同平民相互问候。士兵手持象征和平的丁香花迎接和平。2月11日，伊朗军队宣布保持中立。尽管如此，2月与4月间，革命法庭仍然将数名将军判处死刑。

40年前的伊朗伊斯兰革命 在中央墓地发表全国讲话 霍梅尼返回伊朗后，立即宣布迄今的君主制、伊朗政府以及议会为非法。他说，“我将任命一个新政府。我这样做，基于这个民族对我的信任。”伊朗研究学者认为，在1979年年初，霍梅尼的这番话并非自欺欺人，而是当时的现实。

40年前的伊朗伊斯兰革命 革命中的自由派 巴扎甘（Mehdi Bazargan，1908-1995）自上世纪三十年代起就参加反对派运动同巴列维王朝做斗争，因此曾遭到多年的监禁。霍梅尼任命巴扎甘为政府第一总理，但后者却批评霍梅尼，称其是“戴头巾的君主”。巴扎甘在总理的位置上只坐了9个月。

40年前的伊朗伊斯兰革命 伊朗大学生占领美国使馆巩固霍梅尼的地位 1979年11月，伊朗激进大学生占领了美国驻德黑兰大使馆，并将使馆人员扣留作为人质。这一行动前有传言说，美国将保护巴列维国王重返伊朗。霍梅尼巧妙利用这一革命声势，将新宪法的批评者称为“美国的盟友”给予打压。作为宗教最高领袖，霍梅尼也是伊朗宪法制定的最高决定者。

40年前的伊朗伊斯兰革命 哈梅内伊 - 一个僵化制度的维护者 1989年，哈梅内伊（Ali Chamenei）被专家委员会推举为霍梅尼的继承者，直到今天，哈梅内伊的地位凌驾于所有机构之上。现年79岁的他并没有前任霍梅尼的特殊魅力，但他却忠实代表了强硬派的保守立场：拒绝任何制度性改革，毫不留情地镇压反对派人士。 作者: Hans Spross



2015年7月月，伊朗与安理会五个常任理事国（美国、英国、法国、俄罗斯和中国）以及德国经过艰难的谈判，达成了针对伊核问题的全面协议（简称"伊朗核协议"）。美国继而暂停对伊制裁。根据协议，伊朗承诺放弃加强核能力，允许对其核计划进行全面监督。

2018年5月，美国单方面退出了"伊朗核协议"，并于去年11月重启对伊朗的制裁。而欧盟、中国及俄罗斯则继续坚持执行核协议。在美国退出核协议一周年之际，伊朗总统鲁哈尼宣布，伊朗也将部分退出该协议，逐步停止履行在核协议中做出的承诺。

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）在与美国的冲突中发挥着核心作用：自今年4月特朗普将IRGC列为"恐怖组织"后，伊朗正式将美国在中东的全部驻军看作是恐怖分子。美国方面担心，其在该地区的驻军可能遭遇伊朗的袭击。

据半岛电视台报道，数千名伊朗人本周五参加了支持伊朗政权的游行，示威者们高呼"美国应该知道，制裁没有效果"，并举着"与美国同归于尽"的标语。

王凡/任琛（法新社，路透社，德新社等）