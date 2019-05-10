美伊激烈对峙 华盛顿在中东部署战舰飞弹

五角大楼表示，鉴于伊朗发动袭击的威胁增加，美国将加强对中东的军事部署。德黑兰方面则表示，“美国不可靠”，不会与华盛顿进行谈判，并会部分退出核协议。而德黑兰的强硬立场也得到了该国不少民众的支持。
（德国之声中文网）五角大楼周五（5月10日）宣布，将在中东地区部署"阿灵顿号"（USS Arlington）两栖船坞运输舰与"爱国者"导弹防御系统，在马蒂斯离职后代理美国国防部部长的沙纳汉（Patrick Shanahan）已经批准了该部署。此前，华盛顿已经向该地区派遣了"亚伯拉罕林肯号"航母和配置着B-52远程轰炸机的飞行中队。
美国方面表示，增加军事部署的原因是伊朗可能向美军发动攻击，但没有公开关于来自伊朗威胁的详细信息。五角大楼周五的一份声明称，"无意与伊朗发生冲突"，但华盛顿已经做好准备保护自己的利益。
事实上，美国早就计划向该地区部署航母和"阿灵顿号"，不过目前加速了该进程。五角大楼在周五表示，出于安全考量，不会详细说明部署的时间表和确切位置。在声明中，五角大楼表示会密切关注伊朗政权的行动。
对峙愈发激烈
华盛顿与德黑兰在伊朗核问题上的争端不断升级。伊朗方面拒绝了特朗普政府方面的会谈提议，美国则提醒其商业舰队，要小心可能来自伊朗方面的攻击，并向中东部署了爱国者导弹。
伊朗半官方媒体塔斯尼姆(Tasnim)通讯社援引伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）一位代表称，不会与美国人进行谈判。"我们国家……认为，美国不可靠"，IRGC的政治事务副主席贾瓦尼（Jadollah Dschawani）说，他表示美国不敢对伊朗采取军事行动。
特朗普周四称，伊朗领导人应该给他打电话、安排会面，但这位美国总统也表示鉴于目前的紧张局势无法排除军事行动。目前，美国B-52远程轰炸机已经抵达卡塔尔军事基地。另外据一名美国防部官员称，沙纳汉已经下令，将爱国者导弹防御系统也部署在该地区。
军事冲突风险增加
美国海事局提醒该国货轮、油轮，在中东海上航线警惕来自伊朗方面的袭击，称袭击目标可能是红海、波斯湾以及曼德海峡的商船海或者军舰。
2015年7月月，伊朗与安理会五个常任理事国（美国、英国、法国、俄罗斯和中国）以及德国经过艰难的谈判，达成了针对伊核问题的全面协议（简称"伊朗核协议"）。美国继而暂停对伊制裁。根据协议，伊朗承诺放弃加强核能力，允许对其核计划进行全面监督。
2018年5月，美国单方面退出了"伊朗核协议"，并于去年11月重启对伊朗的制裁。而欧盟、中国及俄罗斯则继续坚持执行核协议。在美国退出核协议一周年之际，伊朗总统鲁哈尼宣布，伊朗也将部分退出该协议，逐步停止履行在核协议中做出的承诺。
伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）在与美国的冲突中发挥着核心作用：自今年4月特朗普将IRGC列为"恐怖组织"后，伊朗正式将美国在中东的全部驻军看作是恐怖分子。美国方面担心，其在该地区的驻军可能遭遇伊朗的袭击。
据半岛电视台报道，数千名伊朗人本周五参加了支持伊朗政权的游行，示威者们高呼"美国应该知道，制裁没有效果"，并举着"与美国同归于尽"的标语。
王凡/任琛（法新社，路透社，德新社等）
美国总统特朗普发布一个行政命令，对伊朗进行新一轮的经济制裁。 这个行政命令禁止任何公司或个人购买、销售、运送或营销来自伊朗的金属原物料。 违反规定者将受到美国制裁。 (09.05.2019)