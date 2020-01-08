美伊局势激化 中国态度为何?

(德国之声中文网) 随着美国与伊朗的关系激化，中西方媒体原本摆在中美贸易战上面的注意力，一下子都被转移到中东地区。

美国与伊朗之间的关系随着多起事件逐渐激化: 首先是伊朗指挥官苏莱曼尼在1月3日遭到美国空袭机场而身亡。1月7日，伊朗外长扎里夫表示，联合国秘书长告诉他美国拒绝发放签证给札里夫，因此他将无法前往位于纽约的联合国总部。双方你来我往越演越烈，1月8日凌晨，伊拉克的美军基地被17枚飞弹袭击、伊拉克埃尔比勒遭到5枚飞弹袭击。伊拉克军方发表的声明特别指出，对方是针对美国领导的国际联盟所使用的基地。

中国外交部发言人耿爽在1月8日就中东局势回应记者问题时说，中方呼吁有关方面保持克制，通过对话谈判等和平方式妥善解决彼此间的矛盾和分歧。

耿爽说："中方一直高度关注相关事态的发展，我们呼吁有关的方面保持克制。中方一贯主张，有关各方应该在相互尊重的基础上，通过对话谈判等和平方式来妥善解决彼此间的矛盾和分歧，来共同维护地区的和平与稳定。"

耿爽说："我们多次说过，中东地区的形势进一步恶化，不符合任何一方的利益，确保该地区的和平稳定对全世界都至关重要。中方将会继续密切关注形势的发展，与有关各方保持密切沟通，为推动局势尽快实现降温，妥善应对当前的局势发展，发挥负责任的作用。"

中国外交部发言人耿爽

与此同一时间，中国的媒体上针对美伊纠纷的报导，也大抵呈现出类似的立场: 呼吁各方冷静对话，维护地区和平稳定。虽然中国驻联合国大使张军在1月6日的发言中，部份的将局势升级的原因归咎给美国的单方面行动，但是在那之后，中国的媒体报导或是官方的声明当中就没有再出现类似的表态。

中国愿不愿意介入中东?

1月7日，CNN评论员格里菲斯(James Griffiths)发表的评论认为，虽然中国不会希望战争爆发，但是美国与伊朗之间的关系恶化，对中国来说是个难得的机会。他认为，由于伊朗领袖鲁哈尼素来与中国、俄罗斯这两大强权关系紧密，在著名军官苏莱曼尼身亡的当下，伊朗很有可能会向他们寻求协助，共同对抗美国。这使得中国在中东地区的重要性就此提高，不仅可能成为阻止战争爆发的关键角色，也可能会借助这个机会，想办法取代掉美国在中东的地位。

然而，美国媒体彭博社却认为，中国不太可能和伊朗、俄罗斯一起对抗美国。该新闻注意到，中国外交部长王毅在（1月4日）在和伊朗外长扎里夫通话时，虽然敦促美国不要"滥用武力"，要"通过对话寻求问题的解决"，但是其用词的强度却不如俄罗斯和伊朗的"谴责"。报导认为，中国一向不愿意在该区域与美国正面冲突，尤其当习近平希望尽快结束与美国之间的贸易谈判，不太可能会因为苏莱曼尼的死讯便改变这个立场。此外，中国也依赖伊朗的敌对国－沙乌地阿拉伯提供石油。

虽然两个媒体对于中国会怎么决定行动尺度没有共识，但是他们都同意中国将来在中东扮演的角色会日渐重要。

对于事件起因的诠释

中国媒体和美国媒体所聚焦的事件重点也大不相同。CNN评论员格里菲斯提到，中国近年努力扩大影响力，不仅扩大了提供给其他国家的军售，也将「一带一路」计划延伸到世界各地，因此中国应该会把握机会扩大其在中东的影响力。

另一方面，新华社在针对中东局势的「热点问答」当中写道:「此次事态升级，主要原因是美国3日采取鲁莽行动，在伊拉克炸死伊朗高级将领苏莱曼尼。如果美国误判形势，轻举妄动，一意孤行，事态则可能会向失控方向发展。」这个看法也与先前中国官员的态度一致，认为局势升级主要归咎美国。

南华早报的评论员Ann Lee在1月8日发表的评论甚至更将这个想法推到极致，认为这次美国之所以会攻击伊朗，其实主要目标是挑衅中国。她认为，美国既然把中国视为戰略对手，过去也持续意图透过新疆、香港、台湾等议题与中国作对，却都没有成功。这次，苏莱曼尼的事件可能会成为关键导火线:「就像是当年奥匈帝国王储斐迪南大公被刺杀，最后导致德国加入第一次世界大战 一样，美国这次很可能也打算用同样方式将中国扯进战争当中。」