 美伊交换囚犯 华人学者获释 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2019

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时政风云

美伊交换囚犯 华人学者获释

一名被伊朗关押的美籍华裔研究员获释，作为交换，美方释放了一名伊朗的科学家。美国总统特朗普表示，感谢伊朗进行了一次“非常公平”的谈判。

Trump Iran Detainees Austausch Xiyue Wang USA (picture-alliance/AP Photo/H. Qu)

王夕越和妻子曲桦（资料照片）

（德国之声中文网）美国与伊朗此次交换囚犯，外界解读认为，两国关系可能有望取得突破。

伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周六（12月8日）表示，美籍华裔研究员王夕越和伊朗科学家索莱马尼（Massoud Soleimani）不久将与各自家人团聚。扎里夫在推特上发文称，为两位学者即将与家人团聚感到高兴，他感谢参与换囚计划的各方，特别是瑞士政府的帮助。

美国总统特朗普也在一份声明中表示："王先生自2016年起以莫须有的间谍罪名遭到关押"，"我们感谢瑞士伙伴与伊朗谈判协助使王先生获释。"特朗普同时感谢伊朗进行了一次"非常公平"的谈判，并称："看，我们是能一起达成协议的。"

1979年伊朗爆发"伊斯兰革命"不久，美国和伊朗断交，自此瑞士一直代为处理美国在伊朗的利益。一名美国政府高级官员周六向记者透露，正在努力使被伊朗拘留的其他美国人早日获得自由，王夕越获释显示德黑兰方面愿意讨论其它政治议题。

王夕越乘坐瑞士政府的飞机从德黑兰飞往苏黎世，之后前往美军在德国的拉姆施泰因基地接受体检后飞回美国。

关系紧张

美国华裔学者王夕越在普林斯顿大学攻读博士，2016年赴伊朗从事论文期间被伊朗当局指控"假借研究名义从事间谍活动"，其家人和大学否认了这一指控。尽管如此，王夕越于2017年被伊朗法院判决间谍罪名成立，处10年有期徒刑。

据普林斯顿大学网站介绍，王夕越出生于中国北京，现为美籍，曾先后在中国、印度和美国的高校求学。他于2008年在哈佛大学取得硕士学位，并于2013年进入普林斯顿大学历史系攻读博士，2014年，妻儿也来到美国与他团聚。

伊朗干细胞专家索莱马尼则于2018年10月在芝加哥机场被捕，美国政府指控其"试图将生物材料带到伊朗"，违反美国对伊朗核活动的制裁。

2018年5月特朗普宣布美国退出伊核协议后，美国和伊朗的关系进一步恶化。美国之后对伊朗实施了一系列严厉的经济制裁，同时指责德黑兰参与多起中东袭击。

 

安静/叶宣（路透社，美联社，法新社)

 

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