 美企被禁与TikTok腾讯交易 中国指责美国霸权 | 经济纵横 | DW | 07.08.2020

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经济纵横

美企被禁与TikTok腾讯交易 中国指责美国霸权

美国政府过去一周对TikTok展开攻势，而最新发展是特朗普周四晚间颁布两项行政命令，瞄准TikTok母公司字节跳动和WeChat母公司腾讯。中国政府则指责美国此举是“赤裸裸的霸权行径”。

USA I Donald Trump (picture-alliance/dpa/newscom/UPI/K. Dietsch)

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美国国务卿蓬佩奥周三也宣布美国将移除不受信任的中国应用软件的行动包含至一项称为「网络清洁 」的计划中，而为了保护美国公民的数据和美国的知识产权，包括COVID-19疫苗研究成果，美国政府决定防止多家中国公司的云端系统取得相关资讯。

一位TikTok明星写歌嘲笑特朗普公报私仇。20位明星联名发表公开信，要求用市场手段而不是政府干预来解决TikTok的安全担忧。

TikTok命运未卜。特朗普同意微软与TikTok继续谈收购交易，但限期仅到９月１５日。如果不能与微软或其它公司谈成收购，那么TikTok的美国业务将被禁。德国专家认为，这一纠纷是美中战略冲突的一部分，也凸显了美国现行的经济政策。

美国总统特朗普宣布他不反对微软收购TikTok，但同时又给这笔交易定下时间线之后，TikTok得到了暂时的“缓刑”。字节跳动创始人张一鸣昨天发送公司全员信，坦承还没有完全决定最后的解决方案。随着TikTok在美命运的飘摇，字节跳动和张一鸣在网民中的评价也变得起起伏伏。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在当地周四 (8月6日) 晚间签署了两份行政命令，下令在45天后，任何美国人或任何美国企业都禁止与TikTok及其母公司字节跳动丶WeChat及其母公司腾讯做生意。

前一天，特朗普才刚宣布要下架大批中国应用程序，特别点名TikTok及WeChat为「重大威胁」。TikTok是抖音海外版，WeChat是微信海外版。

特朗普在针对TikTok发布的行政命令中写道，TikTok可能被用来传播有利於中国共产党的假讯息，所以为了保护美国的国家安全，美国政府必须对TikTok的母公司采取强硬手段。该行政命令指出，TikTok会撷取用户资讯，让中国共产党有机会取得美国民众的个资丶追踪联邦雇员与承包商的资讯，并以此来要胁进行间谍行动。

违禁令将面临制裁

该命令也提到TikTok对涉及香港或新疆维吾尔人议题的内容进行审查。有鉴於上述原因，特朗普在行政命令中表示，45天后将禁止所有美国人及企业与TikTok的中国母公司字节跳动进行任何交易，违反命令的个人或企业都可能面临制裁。

另一方面，在关於微信的行政命令中，特朗普表示WeChat从客户端自动存取大量资讯，这让中国共产党能够轻易的取得美国人民的个人信息。所以特朗普在该则命令中，宣布同样在45天後，也禁止所有美国人民及企业与WeChat母公司腾讯进行任何交易。

中国外交部8月7日指责美国“将一己私利凌驾于市场原则和国际规则之上，进行政治操作”。发言人汪文斌说，美方的行为“换来的只能是自身道德滑坡、国家形象受损和国际信任赤字，最终也将自食其果”。他指责美国“借口国家安全、频繁滥用国家力量，无理打压有关企业，是赤裸裸的霸权行径”。中国外交部还呼吁美国“认真听取美国国内和国际社会的声音，纠正错误，不要将经济问题政治化，停止打压有关企业，为各国企业正常经营投资提供公平、公正、非歧视性的环境。”

App Tiktok WeChat (picture-alliance/NurPhoto/I. Aditya)

特朗普在其中一个命令中宣布同样在45天後，也禁止所有美国人民及企业与WeChat母公司腾讯进行任何交易。

此前，美国国务卿蓬佩奥宣布，美国将扩大对中国的「网路清洁」计画，对于潜藏安全疑虑的中国制手机应用程式与云端运算服务纳入计划，加以限制。蓬佩奥説，TikTok与WeChat对美国人个人资讯造成重大威胁，而这两款程式也都是中国共产党的内容审查工具。

周四稍早，美国联邦参议院一致通过一个法案，禁止联邦雇员在政府配发的设备上下载和使用TikTok。此前，美国众议院已先通过该法。字节跳动与腾讯都并未回覆路透社的查询。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社) 
 

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