 美企撤离中国：想说再见不容易 | 经济纵横 | DW | 29.10.2023

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经济纵横

美企撤离中国：想说再见不容易

目前的调查显示，美国商界领袖急切希望减少对中国的投资，并将投资转向其他更友好的国家。与华尔街鼓励将离岸生产外包到中国的时代相比，这是一个根本性的转变。但是，这并不一个容易的事情。

拜登领导的美国政府和中国政府之间的关系持续恶化，美企撤离中国的趋势更加明显

拜登领导的美国政府和中国政府之间的关系持续恶化，美企撤离中国的趋势更加明显

（德国之声中文网）安德林加（Jason Andringa）的维梅尔（Vermeer)公司是在中国建厂的众多美国企业之一。这家总部位于爱荷华州的企业是一家拥有 4000 名员工的工业和农用机械制造商，二十年前在中国开设了一家工厂。安德林加是该公司的总裁兼首席执行官，他经常访问中国，这个被许多人认为是世界上首屈一指的快速增长、面向未来的经济体。但是，现在维梅尔和许多其他全球生产商对中国的态度已经改变了。

安德林加说：“如果我们当年没有在中国建厂，现在肯定不会建了。”

他没有离开的打算，并对工厂的运营感到满意，但是他说，鉴于中美关系的紧张局势似乎有可能升级，他不会在中国扩张。他担心，在一个与美国相互对立的国家雇佣员工和获得公平待遇可能会越来越困难。

上周二（10月17日），拜登政府表示计划停止向中国出口由英伟达（Nvidia）等公司设计的更先进的人工智能芯片，这是这方面的最新例证。此举旨在遏制中国政府获得可用于武器的尖端技术。

目前的调查显示，美国商界领袖急切希望减少对中国的投资，并将投资转向其他更友好的国家。与华尔街鼓励将离岸生产外包到中国的时代相比，这是一个根本性的转变。

美国经济分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis）的数据显示，墨西哥已超过中国，成为美国企业对外直接投资的首选目的地，而美中贸易全国委员会（U.S.-China Business Council）的一项调查显示，越来越多的美国企业撤回了对华投资。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

撤资风潮

如果美国总统拜登和中国国家主席习近平下个月在旧金山举行的亚太经济合作论坛期间会面，贸易关系恶化可能会成为一个关键话题。白宫正在努力安排一次会议，但计划尚未确定。

在特朗普政府发动贸易战期间，美国生产商已开始小规模撤离中国，为了转移供应链以规避关税成本。

拜登领导的美国政府和中国政府之间的关系持续恶化，从贸易战演变成围绕台湾问题和美国击落中国间谍气球事件引发的地缘政治斗争，美国生产商撤离中国的趋势更加明显。

更多阅读：中美竞争，前景如何？

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）8月访问中国后表示，美国公司向她抱怨说，由于罚款和突击搜查等政府行为增加了在中国开展业务的风险，中国已变得“难以投资”。

专注于中型企业的咨询公司RSMUS高级分析师多拉德（Matt Dollard）说：“我们有一些企业正在全面撤出中国。”

例如，多拉德正与一批汽车供应商合作，他们计划在三年内完全退出中国市场。但许多人发现，要离开一个拥有如此庞大生产基地的国家并非易事。在许多情况下，他们最终会扩大在其他国家的业务，而这些国家仍然需要来自中国的零部件和原材料来生产成品。

“中国加一”战略

人们对中国的情绪波动从数字中可见一斑。美中贸易全国委员会在6月和7月进行的年度调查显示，超过三分之一的受访者在过去一年中削减或暂停了对中国的投资，创历史新高，创下历史新高，远高于去年调查中的22%。调查的大多数受访者都是美国大型跨国公司。

该组织表示，地缘政治是“长期影响商业信心的最大问题”。然而，只有少数公司表示计划完全撤离中国。

面对这些压力，许多企业正在推行所谓的“中国加一”战略。这些公司不在中国扩张，而是将新投资转向越南和印度等其他低成本国家。

可以肯定的是，仍然有一些公司正在加倍投资中国。总部位于亚特兰大的玩具制造商Kids2的首席执行官甘尼格尔（RyanGunnigle）表示，他将继续投资其中国工厂，增加自动化程度和新产能。甘尼格尔在一封电子邮件中表示，他正在越南开展一些项目，“但没有什么意义”，因为中国仍然拥有玩具行业所需的强大基础设施、高质量生产商和低成本。

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

政治忧虑

与此同时，那些力图在其他国家建立新工厂或寻找现有供应商的公司也面临着一个共同的问题：它们往往最终仍然严重依赖中国工厂提供零部件和材料。

更多阅读：美国政府的对华贸易政策代价几何？

埃斯蒂尔（Jim Estill）正在为这个问题而苦恼。他是加拿大丹比电器公司（Danby Appliances）的首席执行官，该公司一半以上的产品在美国销售，五年前，该公司85%的产品来自中国工厂。他正逐步转向土耳其等国的供应商，并希望在明年将中国供应基地的比例降至50%。

丹比公司还在美国和加拿大拥有自己的工厂，负责部分产品的最终组装，并在过去几年斥资2000多万美元收购了加拿大的工厂，为这些工厂提供零部件。埃斯蒂尔说，这些零部件以前都来自中国。

“我的担忧主要是政治上的，”他说，“我们明天早上醒来可能会发现中国正在入侵台湾”，那将会毁了他的生意。

（路透社）

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