 美任安理会主席　尼加拉瓜问题排首位 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2018

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时政风云

美任安理会主席　尼加拉瓜问题排首位

美国担任安理会轮值主席，优先关注动盪不安的尼加拉瓜，接着将重点放在伊朗。这些议题上，俄罗斯与中国都与华盛顿不同调。

USA UN Nikki Haley in New York (picture-alliance/Xinhua News Agency/Li Muzi)

美国驻联合国大使黑利表示特朗普将主持安理会讨论伊朗问题会议。

(德国之声中文网) 美国驻联合国大使黑利週二(9/4)表示，安理会将解决中美洲国家尼加拉瓜目前的「危急情势」。这是9月份美国担任安理会轮值主席国时处理的第一件问题。

尼加拉瓜会议将于当地时间週三(9/5)上午10点举行。在记者会上，黑利表示，理事会和全世界都必须讨论尼加拉瓜正在发生的事情。出席会议的还有美洲国家组织秘书长阿尔玛格洛(Luis Almagro)。

黑利计划讨论联合国人权事务高级专员办事处8月29日发布的最新报告，当中描述尼加拉瓜政府从街道到司法系统的一系列镇压手段。

联合国报告发布两天后，尼加拉瓜驱逐了参与该报告工作的联合国人权小组。

安理会反对声音

秘鲁和英国支持美国将尼加拉瓜列入谈判议题。但週二(9/4)在安理会上也有成员表示反对。其中包括中国和俄罗斯这两个常任理事国，还有尼加拉瓜盟友玻利维亚。哈萨克和科威特也对此事表示保留。

这些国家认为，尼加拉瓜的紧张情势不至于威胁国际和平与安全。外交消息人士指，玻利维亚想试图阻止这次会议，但可能动员不到最低取消门槛的9票。

黑利在回应这些反对意见时说：「在和平与安全问题之前，有多少人会因此丧命？」她提到：「如果这些国家不相信尼加拉瓜动盪是国际和平与安全的问题，我请他们跟尼加拉瓜人民谈一谈。」

尼加拉瓜自4月18日爆发反政府抗议活动以来，一直陷入政治动荡之中。据联合国估计，在随后的政府镇压和暴力事件中，已有300人死亡，约2000人受伤。

Nicaragua Managua Proteste (Image/Agencia EFE/J. Torres)

尼加拉瓜上千民众上街抗议，要求政府释放反政府的良心犯。

DW.COM

美国正试图阻止伊朗的石油出口，迫使德黑兰当局谈判，以达成新的核协议，并遏制其在中东的影响力。许多国家选择配合，但中国另有对策。 (21.08.2018)

除了重启对伊朗经济制裁外，特朗普还威胁各国企业，“和伊朗做生意，就休想和美国做生意”。针对华盛顿的这些表态，中国官方和官媒分别做出回应，传递出了混合信号。 (08.08.2018)

布鲁塞尔决意应用“抵御法”，说服企业，继续留在伊朗。不过，围绕伊朗核协议争端，保护欧盟企业不受美国制裁影响，说着容易，做起来难。 (07.08.2018)

特朗普总统退出了与伊朗的核协议，首批制裁措施重新生效。其实，伊朗经济早已一蹶不振。美国的一大目标是，迫使该国不再介入中东冲突。欧盟则希望伊朗继续出口原油。 (06.08.2018)

美国关注伊朗议题

黑利在週二(9/4)也宣布，美国总统特朗普将在九月底和安理会成员国领导人就伊朗议题会谈，希望就德黑兰当局违反联合国制裁一事给予伊朗更大的压力。

黑利说：「特朗普总统坚决要求要伊朗遵守国际秩序。」她表示伊朗持续散播恐怖主义，持续弹道飞弹测试，也卖武器给也门胡塞武装组织。「这些都违反安理会决议......也都造成区域威胁，国际社会得要处理。」

华盛顿当局在8月7日已经重启对伊朗全面制裁，希望提升国际压力，也说会在11月5日暂停伊朗原油出口

美国退出伊核协议后对德黑兰持续进逼。针对美国制裁，伊朗已向联合国法院申诉要求美国停止制裁。目前欧洲拒绝跟进美国的行动，但日媒盛传日本已同意停止自伊朗进口原油。

俄罗斯驻联合国副大使波利扬斯基（Dmitry Polyanskiy ）则坚持，有关伊朗的会议应该讨论美国退出伊核协议的后果。

 夏立民/李芊 (埃非通讯社、德新社、法新社)

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