美任命西藏事务官员 促进中国与达赖喇嘛对话

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥周三 (10月14日)宣布，负责民主、人权和劳工事务的助理国务卿德斯特罗 (Robert Destro)将兼任西藏问题特别协调员。这一职位自2017年以来一直悬缺。

蓬佩奥在一份声明中说：「将代表美国努力促进中华人民共和国与达赖喇嘛或其代表之间的对话，保护藏人独特的宗教、文化和语言特性，并使他们的人权得到尊重。」

他也说：「美国仍然关注中国对西藏社区的镇压。」

中国一直拒绝与美国协调员打交道，认为这是对中国内政的干涉。而这个时间任命也引发热议。在贸易、台湾、人权、南海和新冠病毒等一系列争端下，中美关系降至几十年来的最低点。

7月时，蓬佩奥表示，针对参与阻止美外交人员进入西藏，并从事 「侵犯人权行为 」的中国官员，美国将限制他们入美的签证，并补充说，华盛顿支持西藏 「实质的自治」。

虽然话说的很重，但美国现任总统特朗普并未像前任总统奥巴马一样见过西藏流亡精神领袖达赖喇嘛。

中国在1950年夺取了对西藏的控制权，并将此描述为「和平解放」，帮助这个偏远的喜马拉雅地区摆脱了「封建主义」的过去。但批评者认为，北京的统治相当于「文化种族灭绝」。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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