 美任命西藏事务官员 促进中国与达赖喇嘛对话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2020

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时政风云

美任命西藏事务官员 促进中国与达赖喇嘛对话

特朗普政府10月14日任命美国资深人权官员为西藏问题特别协调员。在华盛顿和北京关系日益紧张的情况下，此举很有可能激怒中国。

  • Peng Dehuai Chen Geng und Deng Hua (Public Domain)

    一场决定了西藏命运的战役

    从第一野战军到第二野战军

    1949年11月23日，毛泽东致电彭德怀指出：西藏问题，应责成西北局担负主要的责任，西南局则担任第二的责任。彭德怀收到电报后派第一野战军政治部联络部部长范明进行调查，后来发现从西北入藏难度甚大，完成入藏准备需要两年。彭德怀向毛泽东汇报调查结果之后，毛泽东决定，将进军西藏的重任改交给了第二野战军。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chinesische Truppen (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    向高原进发

    中国问题专家威格尔（Oskar Weggel ）描述的昌都战役在阳光普照但却又是寒冷无比的10月的一天爆发。解放军多个师一同向青藏高原进发。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chineisische Truppen (United Archives/picture-alliance)

    一场决定了西藏命运的战役

    架桥

    解放军在进军西藏的过程中，比起来同藏军之间进行的战斗，克服恶劣的自然条件和改善极其缺乏的基础设施显然要更困难得多。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chinesische Truppen (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    修路

    农牧社会的西藏原本只拥有极少数适合载重交通通行的现代化公路。图为解放军在西藏修建水泥公路。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet (Xinhua/Imago Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    高原上的骆驼车队

    中国军队使用骆驼在高原上运载物资。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: tibetanischer Soldat (Three Lions/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    昌都战役

    1950年10月7日，昌都战役在解放军同无论在兵力到装备都明显落于下风的藏军之间展开。近两周后，10月19日，2700名藏兵缴械投降。据记载，在这场战役中，解放军和藏军的伤亡人数分别为114人和180人。昌都战役之后，藏人放弃了武装抵抗。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Dalai Lama (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    达赖喇嘛在“被解放的西藏”

    昌都战役的失利让西藏噶厦政府别无选择。1951年5月23日， 西藏噶厦政府派出以阿沛·阿旺晋美为首的代表团在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》 （简称《十七条协议》）。 随后，当时年仅15岁的达赖喇嘛决定暂不离开西藏，并于1951年10月正式同意了《关于和平解放西藏办法的协议》。

  • Dalai Lama Flash-Galerie (AP)

    一场决定了西藏命运的战役

    具有迷惑性的友善姿态

    1954年，十四世达赖喇嘛首次在北京拜访毛泽东。当年9月，他以西藏代表的身份参加了第一届全国人民代表大会。但这一切只不过是幻象。此后不久西藏起义运动受到镇压，1959年，达赖喇嘛流亡印度。在这之后，文革期间西藏文化遭到大规模破坏，西藏的自治地位也越来越弱。


  • Peng Dehuai Chen Geng und Deng Hua (Public Domain)

    一场决定了西藏命运的战役

    从第一野战军到第二野战军

    1949年11月23日，毛泽东致电彭德怀指出：西藏问题，应责成西北局担负主要的责任，西南局则担任第二的责任。彭德怀收到电报后派第一野战军政治部联络部部长范明进行调查，后来发现从西北入藏难度甚大，完成入藏准备需要两年。彭德怀向毛泽东汇报调查结果之后，毛泽东决定，将进军西藏的重任改交给了第二野战军。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chinesische Truppen (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    向高原进发

    中国问题专家威格尔（Oskar Weggel ）描述的昌都战役在阳光普照但却又是寒冷无比的10月的一天爆发。解放军多个师一同向青藏高原进发。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chineisische Truppen (United Archives/picture-alliance)

    一场决定了西藏命运的战役

    架桥

    解放军在进军西藏的过程中，比起来同藏军之间进行的战斗，克服恶劣的自然条件和改善极其缺乏的基础设施显然要更困难得多。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chinesische Truppen (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    修路

    农牧社会的西藏原本只拥有极少数适合载重交通通行的现代化公路。图为解放军在西藏修建水泥公路。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet (Xinhua/Imago Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    高原上的骆驼车队

    中国军队使用骆驼在高原上运载物资。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: tibetanischer Soldat (Three Lions/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    昌都战役

    1950年10月7日，昌都战役在解放军同无论在兵力到装备都明显落于下风的藏军之间展开。近两周后，10月19日，2700名藏兵缴械投降。据记载，在这场战役中，解放军和藏军的伤亡人数分别为114人和180人。昌都战役之后，藏人放弃了武装抵抗。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Dalai Lama (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    达赖喇嘛在“被解放的西藏”

    昌都战役的失利让西藏噶厦政府别无选择。1951年5月23日， 西藏噶厦政府派出以阿沛·阿旺晋美为首的代表团在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》 （简称《十七条协议》）。 随后，当时年仅15岁的达赖喇嘛决定暂不离开西藏，并于1951年10月正式同意了《关于和平解放西藏办法的协议》。

  • Dalai Lama Flash-Galerie (AP)

    一场决定了西藏命运的战役

    具有迷惑性的友善姿态

    1954年，十四世达赖喇嘛首次在北京拜访毛泽东。当年9月，他以西藏代表的身份参加了第一届全国人民代表大会。但这一切只不过是幻象。此后不久西藏起义运动受到镇压，1959年，达赖喇嘛流亡印度。在这之后，文革期间西藏文化遭到大规模破坏，西藏的自治地位也越来越弱。


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西藏被吞并70周年之际，被视为西藏流亡政府的藏人行政中央司政洛桑森格强调，他仍继续为西藏真正自治而战。他称， 中国70年前对西藏的占领是“非法的”暴力。

独立学者研究显示，中国政府在西藏农村推行的劳动就业计划与广受谴责的新疆“教培”模式十分相似。农业居民被集中接受部分带有军事化色彩的培训后，被送往其它地区和省份务工。

北京周三（7月8日）称，将对在涉藏问题上表现"恶劣"的美国官员实施签证限制。日前，特朗普行政当局宣布实施《西藏旅行对等法》，对中国相关官员实施签证限制措施。

1995年，达赖喇嘛认定的11世「班禅喇嘛」转世灵童被中国当局带走，一直再没有露面。中国政府挑选出另一个男孩出任班禅喇嘛。近期，西藏流亡政府和美方都追问这位失踪转世灵童的下落。中国周二表示，他如今已大学毕业，现有一份稳定职业。

中国上个月宣布，联合国人权事务高级专员巴切莱特今年将访问中国。一向关心新疆状况的她会不会也到西藏访问?

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥周三 (10月14日)宣布，负责民主、人权和劳工事务的助理国务卿德斯特罗 (Robert Destro)将兼任西藏问题特别协调员。这一职位自2017年以来一直悬缺。

蓬佩奥在一份声明中说：「将代表美国努力促进中华人民共和国与达赖喇嘛或其代表之间的对话，保护藏人独特的宗教、文化和语言特性，并使他们的人权得到尊重。」

他也说：「美国仍然关注中国对西藏社区的镇压。」

中国一直拒绝与美国协调员打交道，认为这是对中国内政的干涉。而这个时间任命也引发热议。在贸易、台湾、人权、南海和新冠病毒等一系列争端下，中美关系降至几十年来的最低点。

7月时，蓬佩奥表示，针对参与阻止美外交人员进入西藏，并从事 「侵犯人权行为 」的中国官员，美国将限制他们入美的签证，并补充说，华盛顿支持西藏 「实质的自治」。

虽然话说的很重，但美国现任总统特朗普并未像前任总统奥巴马一样见过西藏流亡精神领袖达赖喇嘛。

中国在1950年夺取了对西藏的控制权，并将此描述为「和平解放」，帮助这个偏远的喜马拉雅地区摆脱了「封建主义」的过去。但批评者认为，北京的统治相当于「文化种族灭绝」。

邹宗翰/杨威廉　(路透社)

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