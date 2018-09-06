美以行动挺台　中美洲外交受考验？

（德国之声中文网）巴拿马总统巴雷拉（Juan Carlos Varela）週日（9/9）开腔回应美国召回使节一事，促请对方尊重主权。「我们尊重其他主权国家的决定，而我们也会要求同等的尊重。」
巴拿马去年6月宣布与台湾（中华民国）断交，与其他断交国一样，她曾称是为了经济发展而转向与中国建交。巴雷拉日前强调﹕「巴拿马作为主权国家，会一直以我国利益考量来做决定。」至于与美国的关係，他说巴美会持续合作打击有组织犯罪、贩毒和恐怖主义，同时会支持民主和自由价值。
美国政府上週五（9/7）宣布，召回萨尔瓦多、多明尼加和巴拿马3个美洲国家的使节，作为它们与台湾（中华民国）断交的反制措施。美国国务院声明表示，这3位使节返国后会与美国政府领导层会面，商讨美国如何在中美洲与加勒比海地区，支持强力、独立及民主的体制与经济。
巴拿马2017年6月与台湾（中华民国）断交后，随即与中国建交。
中美洲会议拉倒
美国与其他中美洲国家的关係也受到考验。华府週日（9/9）宣布，取消本週跟中美洲国家举行的「共荣联盟」（Alliance for Prosperity）会议。这个区域安全和经济会议原订在华盛顿举办，美国国务院解释延期是因为「排程冲突」（scheduling conflicts），且已经得到与会国家同意。
美国和中美洲国家的关係近期接连受到挑战，先是美国推出强硬的反移民政策，后有萨尔瓦多与台湾断交。一位匿名的国务院官员表示﹕「我们正在探讨其他日期。我们承诺与萨尔瓦多、瓜地马拉和洪都拉斯合作，应对区内的安全、繁荣和管治挑战。」
但是萨尔瓦多却把矛盾指向美国，称这是华盛顿的决定，他们对原因毫不知情，对会议取消感到遗憾。
洪都拉斯和瓜地马拉则与美国口径一致。洪都拉斯副外长巴拉奥纳（José Isaías Barahona）说﹕「当再敲定会议日期后，萨尔瓦多肯定会与洪都拉斯、瓜地马拉一起出席。」
「共荣联盟」由美国于2014年牵头成立，目的是透过加强「北三角」（萨尔瓦多、瓜地马拉和洪都拉斯）和墨西哥的经济发展和安保资助，以遏止涌到美国的难民潮。
李芊（法新社、路透社）
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台湾近18年断交15国逐个数
2018 萨尔瓦多
8月21日，中华民国(台湾)外交部宣布，与萨尔瓦多外交关系断绝，同时透露萨尔瓦多对台湾金钱方面索求无度。萨尔瓦多成为在多米尼加与布基纳法索之后，本年度与中华民国断交的第三个国家
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2018 布基纳法索
「布基纳法索的政府是为了坚定捍卫其人民的利益，而做出这个决定。」官方声明并没有指涉中国政府。
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2018 多米尼加
中华人民共和国近五年却持续增加与多米尼加经贸往来，如今已是中国在加勒比海第二大贸易伙伴，建交后获得超过30亿美元援助。多米尼加近月获得中华民国台币10亿元军备援助，断交后发表声明称“深深感谢双方多年来的合作，但是历史和社经现实迫使我们改变路线。”
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2017 巴拿马
巴拿马在清朝时期就与中国建立外交关系，该关系随后由中华民国延续。2017年11月，中华人民共和国外长王毅为巴拿马大使进驻北京举杯。中国建交后提供30亿美元援助及贷款，投资更高达80亿美元。
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2016 圣多美和普林西比
根据外交部高层透露，圣多美和普林西比向台湾开口要求2亿1000万美元，台湾总统蔡英文不同意，因而结束近20年邦谊。中国与圣多美和普林西比建交后，承诺赠予1.4亿美元及协助扩建机场。
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2013 冈比亚
冈比亚多次在中华人民共和国与中华民国中间周旋。1968年与退守台湾的中华民国建交，1974年12月14日与中华人民共和国建交。1995，中华民国复交后，直到2013年才与中国断交。2016年主动與中国复交。
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2008 马拉维
马拉维是位于非洲东南部的内陆国家，2008年结束与中华民国长达32年的邦交关系，与中华人民共和国建交，其当时承诺给予10亿美元援助。2009年，马拉维总统公开承认与中华人民共和国建交获利不如预期，甚至比不上过去与中华民国邦交时获得的帮助，自觉对不起国民。
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2007 哥斯达黎加
哥斯达黎加位于中美洲，北邻尼加拉瓜，南邻巴拿马，是世界第一个裁军的国家。哥斯大黎加于2007年与中国建交，中方承诺援助价值14亿美元的炼油厂及公路工程2016年哥斯大黎加与恢复台湾入境免签证待遇，目前台商在该国总投资额为超过9000万美元。
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2006 乍得
乍得于1972年首次与中华人民共和国建交。1997年，乍得宣布承认中华民国，中华人民共和国断绝兩國双边关系。其後，乍得结束与中华民国的外交关系并承认一个中国政策，中华人民共和国和乍得的双边关系于2006年8月恢复。
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2005 格林纳达
格林纳达于1985年10月1日与中国建交。1989年7月19日，格政府宣布与台湾当局建交，中国随即与之断交。到了2005年中格恢复外交关系。2013年习近平曾与格林纳达总理米切尔举行双边会晤。
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2005 塞内加尔
塞内加尔位于西非，曾在1971年与中国建交，又在1996年与台湾复交，到了2005年，又再度与中国复交，据报中国提供2亿美元援助作为建交的条件。塞内加尔曾在2002年世界杯的揭幕战中以1：0击败前一届世界杯冠军法国，引起关注。
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2004 瓦努阿图
瓦努阿图是位于太平洋西南部的岛国，于2004年年与中华民国断交后，强调一个中国政策并向中国致歉。当时有台湾外交官表示，中国曾经要求瓦努阿图内政部发信给航空公司禁止台湾旅客出境，台湾在事发前赶去机场才免除危机。
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2004 多米尼克
多米尼克位于加勒比海，在2004年年因中国金源，决定与中华民国断交，与中国建交。多国总理史卡利表明，是因为1亿1750万美元援助而决定转投中国怀抱。
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2003 利比里亚
利比里亚位于西非，于2003年与中国建交。图为2014年伊波拉病毒爆发时，中国首次派遣医疗团前往利比里亚，并带来价值7亿人民币的紧急援助。
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2001 马其顿共和国
马其顿共和国是巴尔干半岛上的国家，在台湾政党轮替后第一个与中国建交。台湾前后支付了1500万美元现金援助，怎料邦交只维持不到两年。 马其顿近期经历国名争议，希腊民众于今年年初举行集会，反对马其顿共和国在可能的新国名中使用“马其顿”。今年三月，马其顿国民为希腊欲更改其国名上街抗议。