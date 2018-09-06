美以行动挺台　中美洲外交受考验？

（德国之声中文网）巴拿马总统巴雷拉（Juan Carlos Varela）週日（9/9）开腔回应美国召回使节一事，促请对方尊重主权。「我们尊重其他主权国家的决定，而我们也会要求同等的尊重。」

巴拿马去年6月宣布与台湾（中华民国）断交，与其他断交国一样，她曾称是为了经济发展而转向与中国建交。巴雷拉日前强调﹕「巴拿马作为主权国家，会一直以我国利益考量来做决定。」至于与美国的关係，他说巴美会持续合作打击有组织犯罪、贩毒和恐怖主义，同时会支持民主和自由价值。

美国政府上週五（9/7）宣布，召回萨尔瓦多、多明尼加和巴拿马3个美洲国家的使节，作为它们与台湾（中华民国）断交的反制措施。美国国务院声明表示，这3位使节返国后会与美国政府领导层会面，商讨美国如何在中美洲与加勒比海地区，支持强力、独立及民主的体制与经济。

中美洲会议拉倒

美国与其他中美洲国家的关係也受到考验。华府週日（9/9）宣布，取消本週跟中美洲国家举行的「共荣联盟」（Alliance for Prosperity）会议。这个区域安全和经济会议原订在华盛顿举办，美国国务院解释延期是因为「排程冲突」（scheduling conflicts），且已经得到与会国家同意。

美国和中美洲国家的关係近期接连受到挑战，先是美国推出强硬的反移民政策，后有萨尔瓦多与台湾断交。一位匿名的国务院官员表示﹕「我们正在探讨其他日期。我们承诺与萨尔瓦多、瓜地马拉和洪都拉斯合作，应对区内的安全、繁荣和管治挑战。」

但是萨尔瓦多却把矛盾指向美国，称这是华盛顿的决定，他们对原因毫不知情，对会议取消感到遗憾。

洪都拉斯和瓜地马拉则与美国口径一致。洪都拉斯副外长巴拉奥纳（José Isaías Barahona）说﹕「当再敲定会议日期后，萨尔瓦多肯定会与洪都拉斯、瓜地马拉一起出席。」

「共荣联盟」由美国于2014年牵头成立，目的是透过加强「北三角」（萨尔瓦多、瓜地马拉和洪都拉斯）和墨西哥的经济发展和安保资助，以遏止涌到美国的难民潮。

李芊（法新社、路透社）