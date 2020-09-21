美代表怒批安理会 中国大使:「真是够了」

(德国之声中文网) 中美周四 (9月26日) 在联合国安理会的全球治理会议上继续互控对方将病毒政治化，戏剧性地发言让重要议题失焦。

会议中首先发言的是中国外交部长王毅，他重申以联合国为中心的多边主义的重要性，并暗指包括美国在内的国家选择不将新冠疫苗作为公共财提供给全球民众的做法不当。

他说:「在这样一个充满挑战的时刻，大国更有责任以人类的未来为重，摒弃冷战思维和意识形态的偏见，以伙伴精神携手共度难关。」

他批评美国和欧盟对俄罗斯和叙利亚等国进行制裁。他反对「单边制裁和长臂管辖」，以维护国际法的权威和神圣性。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫 (Sergey Lavrov)呼应王毅的说法，继续暗指美国自私自利。

这一连串的发言点燃了美国驻联合国大使克拉夫特 (Kelly Craft)的怒火。她说:「你知道，你们每个人都很無恥。我对今天的讨论内容感到既惊讶又噁心。」

她继续愤怒地说:「其实我真的对安理会感到相当羞耻，安理会的成员们借此机会把焦点放在政治恩怨上，而不是放在眼前的关键问题。我的天啊。」

在场的他国大使对克拉夫特的语气感到不解，一名在场的外交官匿名表示，克拉夫特「非常咄咄逼人」，会议其实「或多或少有共识」，接着不久克拉夫特就离开视频会议。

随后中国驻联合国大使张军继续强烈抨击美国，用愤怒的语气说:「我必须讲，真的是够了! 你们 (美国)已经给世界制造了够多的麻烦。」

他强调:「美国到现在已经有近700万确诊病例，死亡人数超过20万。美国拥有世界上最先进的医疗技术和体系，为什么变成了确诊病例和死亡人数最多的国家？」

这场交锋显示，中美两国从领导人到各级代表都把疫情责任攻防当做联合国会议的重点。美国总统特朗普日前在大会一般辩论时强烈抨击中国，并要联合国要求中国为疫情散播负起责任。中国国家主席习近平则发表了相对温和的讲话，并宣示中国将在2060年达到碳中和。

这两场演讲与世界各国领导人的演说是在大会前先录制，所以无法像实体会议一样直接回复他国的批评与指控，但联大发言人瓦尔玛 (Brenden Varma)表示，中国要求在29日发言。这一天中国很有可能会继续反击美国一系列的指控。

非洲国家吁取消债务

几位非洲领导人则利用视频讲话恳求更多的国际援助，担心新冠疫情会阻碍发展目标。尼日尔总统依苏福 (Mahamadou Issoufou) 表示，非洲国家希望得与疫情造成损失相当的财政支持。

他呼吁刚果民主共和国总统齐塞克迪(Felix Tshisekedi)22日说法表示:「面对已经出现的挑战，仅仅暂偿债务是不够的。我们需要的是彻底取消债务。」

由于疫情造成非洲贫穷国家重大预算短缺，20个主要经济体组织在4月中旬已经暂停要求最贫穷的几个国家支付债务。这个期限一直到年底。

但非洲联盟正寻求将暂停偿债的期限延长至2021年，并警告说，卫生危机将对非洲经济造成严重影响。

象牙海岸总统 (Alassane Ouattara)说：「这种流行病可能会抹去非洲大陆十多年来取得的经济增长和社会进步。」

尽管存在经济上的忧虑，但从卫生健康角度来看，非洲是受新冠疫情影响最小的地区之一，非洲大陆上目前累计有180万个病例和3.45万人死亡。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。