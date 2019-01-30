美代表团见习近平 谈判下周继续

(德国之声中文网) 据《南华早报》援引了解会谈情况的消息人士称，中美双方同意下周继续进行贸易谈判。该消息人士称，双方在过去两天的谈判中取得了“进展”，但是不足以达成一个可以停止贸易战的协议，“同一班人马下周将在另一个地点继续谈判”。

美国代表团周五晚些时候与中国国家主席习近平见面，习近平也提及双方下周在华盛顿继续谈判。据中国官媒报道，习近平在会面中强调了中美关系的重要性，称去年12月在阿根廷与特朗普“达成重要共识”，希望“双方团队按照我同特朗普总统确定的原则和方向”推动中美经贸合作，“推动达成互利双赢的协议”。

此前美国代表团已经与中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤会面。美财长姆努钦发推文称，他和美国贸易代表莱特希泽与刘鹤的会面富有成果。

双方分歧的焦点

白宫经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 週四 (2月14日) 接受美国媒体采访时表示: 「双方在北京谈判的气氛很好。 」

路透社报导，库德洛对贸易谈判的乐观见解似乎与贸易谈判实际上的进展不相符。 两名熟悉谈判细节的人员告诉路透社，双方对于美国提出关于停止强迫技术转移以及保障知识产权的诉求仍无法达成共识。 然而，中方已承诺根据世界贸易组织的规定，调整企业补助计划的细节，并终止扭曲市场的细项。 但针对具体细节，中方并未多加说明。 美方代表对中国的承诺也抱持怀疑态度，因为中国一直都不愿公布企业补助的细节。

虽然美国总统特朗普本週稍早曾表示如果双方准备签署一个真正的协议，那他认为延长停战期限是有可能的。 但库德洛週四 (2月14日) 却强调目前白宫还尚未针对此事做决定。 此次在北京的贸易谈判主要是讨论技术性细节，包含如何确保双方遵循贸易协议。

为了降低美国对中国进口商品征收的关税，中国提议将在未来六年将向美国购买的半导体产品总价值提升到美金200亿。 然而路透社指出，中国其实早在去年春天就曾向美国提出此想法。

取消订单影响股市

消息指出，中国买家近期取消了先前向美国下的大豆订单，不仅影响了芝加哥谷物期货价格，也可能使美国股市出现震荡。 然而，美国总统特朗普週三仍向媒体表示他对贸易谈判的进展感到满意。

彭博社报导，特朗普在考虑将停战期限延长60天，但中国却提出延长90天的需求。 一个不具名人士告诉路透社在本周谈判开始前，中方并未提出延长90天的想法。 中国环球时报总编胡锡进也称外界谣传的延长停战期限是不正确的。 中国商务部发言人高峰週四 (2月14日) 则说他没有任何关于贸易谈判的消息。

虽然美国总统特朗普上週表示他没有计划在三月一日期限到前与习近平会面，但白宫發言人桑德斯 (Sarah Sanders) 却表示双方领袖有可能在特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园会晤。 中国外交部发言人华春莹指出特朗普已多次表示希望与习近平会晤，而中国也表态愿意与美国保持密切联系。 然而，她说她没有任何关于习近平出访的消息。