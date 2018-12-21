美代理防长告诫: 记住中国、中国、中国

(德国之声中文网) 元旦开始，帕特里克·沙纳罕 (Patrick Shanahan)担任代理国防部长。他在会议中要求官员们谨记中国，重重地强调了三次: 「中国、中国、中国」。

美国防长马蒂斯与特朗普意见不合请辞之后，原副部长沙纳罕元旦起担任代理国防部长。

一位国防部官员透露，沙纳罕在1月2日内部会议中表示将延续马蒂斯的战略方向，并强调虽然美国多年来在中东投注许多心力，也不能忽视与中俄竞逐世界强权的重要性。

路透社报导，虽然这位官员并未多谈沙纳罕的对中政策，但是其他官员认为，因为沙纳罕曾经参与将中国视为假想敌的2018年《国防授权法》，美国指派沙纳罕担任代理防长，显示出美国对中国的立场更加强硬。

沙纳罕作为代理防长，所拥有的职权与正式防长相当。特朗普是否会直接提名沙纳罕成为正式防长，或是另外提名其他人选，还没有定论。但是特朗普表示，沙纳罕担任代理防长的时间可能比预期得更长，因为先前几个可能接替马蒂斯的人选都表示他们不想要接下这份工作。

在週三(1月2日)的内阁会议当中，特朗普说他不满意马蒂斯在阿富汗战争的表现。在大部份官员都倾向支持马蒂斯的现况下，特朗普的这番话无疑让沙纳罕代理防长的立场更加困窘。

原美国防长马蒂斯与美国总统特朗普多次意见不合，终于在特朗普决定将美军撤出叙利亚时，决定请辞。他在去年12月20日递交辞呈，预告今年2月离职。但是特朗普12月23日随即宣布让副防长沙纳罕从今年1月1日开始担任代理防长，等于主动提早了马蒂斯离职的时间。

沙纳罕在2017年上任国防部副部长之前，在波音公司工作了三十年以上，没有任何从政经验。他对美国派兵到阿富汗和叙利亚抱持何种态度还不得而知。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)