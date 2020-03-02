美人权报告提香港警暴 林郑打抗疫牌阻调查

（德国之声中文网）美国国务院发表2019年人权报告，涉港部分提到去年「反送中」风波期间的警暴问题。港府指外国政府不应干预香港内部事务，林郑月娥又以抗疫为由暂停「独立检讨委员会」有关工作，回应警方暴行时则指前线警员压力大，呼吁外界包容。

报告指，去年6月至年底，香港因为修订《逃犯条例》触发连串示威，警方被控在一些场合过度使用武力，例如831事件，指警方冲入地铁站采取拘捕行动时殴打部分人士。

报告提到新屋岭扣留中心，引述示威者指拘留人士遭警员虐待和性侵犯。另有批评指，警员执勤时经常没有展示身份证明文件，一旦涉及滥权行为，难以确认身份追究。

报告又指，港府采取行动检控和惩处侵犯人权的人员，但拒绝回应外界诉求，成立独立调查委员会调查示威期间的警暴问题。

港府发言人凌晨回应指，去年6月至今超过1400场示威，不少演变成严重暴力事件，警队采取「相应武力止暴制乱」期间有警员受伤甚至遇死亡威胁，有关警察的投诉会按既定机制不偏不倚处理。港府重申外国政府不应以任何形式干预特区的内部事务。

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忙於抗疫独立检讨拖字诀

「反送中」爆发至今9个月，「五大诉求」之一是成立具法定权力的「独立调查委员会」，获八成民意支持，但港府一直拒绝。直到去年11月底民主派在区议会选举中海啸式大胜後，林郑月娥在舆论压力下承诺成立无调查权的「独立检讨委员会」检视运动成因。今年1月港府表示筹备工作大致完成，将於2月公布成员人选，但进入3月还没有下文。

传媒连番追问下，林郑月娥日前才打出「抗疫牌」回应，称现时疫情严峻，整个世界都要共同对抗疫情，故政府「全副心机都放在对抗疫情」，短期内不会就其他工作进一步回应。

据香港《明报》报导，民主派立法会议员批评林郑藉疫情拖延，试图令公众遗忘，建制派议员也促请政府尽快公布人选。中大政治与行政学系高级讲师蔡子强形容政府「拖字诀」，反修例风波从未解决，市民现因疫情才不上街，但当疫情过去，会「一次过跟政府算帐」。

警推跌女记者林郑吁包容

「反送中」馀波未了，近期在多个纪念集会再发生大规模警民冲突。上周末科大学生周梓乐逝世悼念活动中，有市民拍到7名蒙面的疑似警员，在将军澳尚德邨停车场内一角，轮流以粗言辱骂一名被抓的男子逾3分半钟，并要求该男子向7警逐一道歉。

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而有线电视女记者在现场采访期间，突遭防暴警察以盾牌从後推跌，她在毫无防备下向前跌倒，头部着地受伤，警员随即不顾而去。警方事後指警员是「不慎撞倒」丶「并非蓄意」，有线新闻台去信警务处处长邓炳强表明不接受解释，要求警方主动调查并交代涉事警员身份。

林郑月娥日前出席行政会议前回应事件指，事发时场面混乱，警员「不可能在电光火石之间，所有事都计划得很周详」，并称前线警员在过去大半年承受极大压力，呼吁市民及记者谅解丶包容，又否认纵容警队。

2月29日香港街头抗争一幕

曾称「不会出卖警队」

去年7月，香港网络社区连登讨论区有网民贴出林郑出席商会晚宴的相片，指她席间提到「不会出卖警队」，特首办回应传媒查询时未有评论言论是否属实。路透社9月披露林郑与商界闭门会议录音，她表示「除了三万警力外，我们什麽也没有了。真的，我们什麽也没有，我什麽也没有」，因此政府做任何事都必须全面考虑警方的评估和行动，给予他们更多权力。

她今年1月到立法会出席行政长官答问会时，明言「不接受有人形容香港出现了警暴」，反问「如果没有人犯法，警察又怎会执法？」。她批评近月不断有人「妖魔化」警队，目的是要削弱警队的执法能力，非建制派提警暴及解散警队「对香港伤害非常大」。

交通警撞人仅遭「训斥」

港警3月2日公布，「反送中」相关被捕者有7549人，当中四成是学生，达3113人，年纪最小的是一名11岁小学生。

投诉警察课至今收到1639宗反送中相关投诉，其中有21宗投诉，包括去年11月交通警开电单车「打八字」冲向人群，已作出内部「训斥」。

立法会保安事务委员会委员丶民主党议员涂谨申认为，如果是市民犯案，必定会被控疯狂驾驶甚至意图谋杀罪，批评警方训斥了事，纵容下属违规违法。