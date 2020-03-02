美人权报告提香港警暴 林郑打抗疫牌阻调查

（德国之声中文网）美国国务院发表2019年人权报告，涉港部分提到去年「反送中」风波期间的警暴问题。港府指外国政府不应干预香港内部事务，林郑月娥又以抗疫为由暂停「独立检讨委员会」有关工作，回应警方暴行时则指前线警员压力大，呼吁外界包容。
报告指，去年6月至年底，香港因为修订《逃犯条例》触发连串示威，警方被控在一些场合过度使用武力，例如831事件，指警方冲入地铁站采取拘捕行动时殴打部分人士。
报告提到新屋岭扣留中心，引述示威者指拘留人士遭警员虐待和性侵犯。另有批评指，警员执勤时经常没有展示身份证明文件，一旦涉及滥权行为，难以确认身份追究。
报告又指，港府采取行动检控和惩处侵犯人权的人员，但拒绝回应外界诉求，成立独立调查委员会调查示威期间的警暴问题。
港府发言人凌晨回应指，去年6月至今超过1400场示威，不少演变成严重暴力事件，警队采取「相应武力止暴制乱」期间有警员受伤甚至遇死亡威胁，有关警察的投诉会按既定机制不偏不倚处理。港府重申外国政府不应以任何形式干预特区的内部事务。
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忙於抗疫独立检讨拖字诀
「反送中」爆发至今9个月，「五大诉求」之一是成立具法定权力的「独立调查委员会」，获八成民意支持，但港府一直拒绝。直到去年11月底民主派在区议会选举中海啸式大胜後，林郑月娥在舆论压力下承诺成立无调查权的「独立检讨委员会」检视运动成因。今年1月港府表示筹备工作大致完成，将於2月公布成员人选，但进入3月还没有下文。
传媒连番追问下，林郑月娥日前才打出「抗疫牌」回应，称现时疫情严峻，整个世界都要共同对抗疫情，故政府「全副心机都放在对抗疫情」，短期内不会就其他工作进一步回应。
据香港《明报》报导，民主派立法会议员批评林郑藉疫情拖延，试图令公众遗忘，建制派议员也促请政府尽快公布人选。中大政治与行政学系高级讲师蔡子强形容政府「拖字诀」，反修例风波从未解决，市民现因疫情才不上街，但当疫情过去，会「一次过跟政府算帐」。
警推跌女记者林郑吁包容
「反送中」馀波未了，近期在多个纪念集会再发生大规模警民冲突。上周末科大学生周梓乐逝世悼念活动中，有市民拍到7名蒙面的疑似警员，在将军澳尚德邨停车场内一角，轮流以粗言辱骂一名被抓的男子逾3分半钟，并要求该男子向7警逐一道歉。
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而有线电视女记者在现场采访期间，突遭防暴警察以盾牌从後推跌，她在毫无防备下向前跌倒，头部着地受伤，警员随即不顾而去。警方事後指警员是「不慎撞倒」丶「并非蓄意」，有线新闻台去信警务处处长邓炳强表明不接受解释，要求警方主动调查并交代涉事警员身份。
林郑月娥日前出席行政会议前回应事件指，事发时场面混乱，警员「不可能在电光火石之间，所有事都计划得很周详」，并称前线警员在过去大半年承受极大压力，呼吁市民及记者谅解丶包容，又否认纵容警队。
2月29日香港街头抗争一幕
曾称「不会出卖警队」
去年7月，香港网络社区连登讨论区有网民贴出林郑出席商会晚宴的相片，指她席间提到「不会出卖警队」，特首办回应传媒查询时未有评论言论是否属实。路透社9月披露林郑与商界闭门会议录音，她表示「除了三万警力外，我们什麽也没有了。真的，我们什麽也没有，我什麽也没有」，因此政府做任何事都必须全面考虑警方的评估和行动，给予他们更多权力。
她今年1月到立法会出席行政长官答问会时，明言「不接受有人形容香港出现了警暴」，反问「如果没有人犯法，警察又怎会执法？」。她批评近月不断有人「妖魔化」警队，目的是要削弱警队的执法能力，非建制派提警暴及解散警队「对香港伤害非常大」。
交通警撞人仅遭「训斥」
港警3月2日公布，「反送中」相关被捕者有7549人，当中四成是学生，达3113人，年纪最小的是一名11岁小学生。
投诉警察课至今收到1639宗反送中相关投诉，其中有21宗投诉，包括去年11月交通警开电单车「打八字」冲向人群，已作出内部「训斥」。
立法会保安事务委员会委员丶民主党议员涂谨申认为，如果是市民犯案，必定会被控疯狂驾驶甚至意图谋杀罪，批评警方训斥了事，纵容下属违规违法。
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从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去
11.19 理大对峙持续 数百人出校被捕
香港理工大学是示威者占据的五所大学中最后一所。警方已包围理大校园数日。11月17日（周日）夜，警方与示威者发生格外激烈的冲突。18日晚间，据称约600人离开理大校园，其中400人被立即逮捕，其余200名18岁以下未成年人则在登记身份后暂先回家。截至19日，据估计仍有约100人在理大校园内。
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11.18 港高院判蒙面法违宪 人大次日表态
香港高等法院18日判决，港府根据紧急法制定禁蒙面法属“违宪”，即违反基本法。判决认为，港府此次动用紧急法危及立法会的立法权，此外，禁蒙面法对民众基本权利的限制“超乎合理所需”。19日，中国全国人大表态称，香港法律是否符合基本法，只能由全国人大常委会做出判断和决定。国务院港澳办称此判决“公然挑战”全国人大权威。
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11.11 警察再开枪 路人被焚
11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。
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11.08 港科大生堕楼后身亡
香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。
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11.06 何君尧遇刺
11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。
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11.03 民主派议员被咬断耳
11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。
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11.02 新华社驻港办遭纵火
11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。
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10.29 黄之锋被取消区议会参选资格
10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」
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10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回
10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。
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10.04 港府推《禁蒙面法》
10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。
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10.01 国庆日抗议 示威者中弹
10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。
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9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》
在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。
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9.02 开学日罢课
9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。
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8.31 太子车厢
「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。
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8.25 警方首次实弹开枪
8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。
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8.23 香港“万人牵手”
8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。