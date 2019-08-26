美产大龙虾贸易战中“躺枪” 谁来填空？

（德国之声中文网）在中美贸易战继续升级，双方又互增征税力度的大背景下。美国大龙虾向中国的出口量也呈断崖式下滑。但这并不代表中国人不吃进口龙虾了，而是改变了进货渠道，放眼美国以北的那片地方。

中国是全球龙虾消费大国，而且需求量不断上升。2018年7月中美贸易战进行的如火如荼之时，中国向美国进口的大龙虾课以重税。

成全了加拿大

美联社报道称，这成全了加拿大的龙虾捕捞业。从哈利法克斯（Halifax）、新斯科舍省（Nova Scotia）到蒙克顿（Moncton）和新不伦瑞克省（New Brunswick），从这些地方出发满载大龙虾的货运飞机满足了中国不断增长的市场需求。而加拿大渔民和美国缅因州渔民捕获的是同一种类的大龙虾。

业务的损失导致地处美加接壤地带的缅因州龙虾捕捞企业不得不裁员，比如说名为The Lobster Co的公司。业主纳多（Stephanie Nadeau）不得不将自己原先批发业务的14名员工裁掉一半。

"他们挑出了胜者和败者，我成了败者"，纳多向美联社表示。"没有其它的市场能够代替中国的需求"。

根据美国官方公布的数字，今年六月该国向中国出口了不到220万磅（100万公斤）的大龙虾。而去年同期的这一数字还是1200万磅。整体销量下滑超过80%。

加拿大的龙虾更便宜？！

而在北边的加拿大，今年6月对中国的大龙虾出口量已经达到3300万磅，几乎接近2018年全年的水平。当月龙虾的出口总价值大约为2亿美金，几乎等于去年全年2亿2千300万的出口总额。与此相对照的是，美国今年6月的大龙虾出口额少于1900万美金，比去年同期少了大约7000万美金。从上述数据来看，加拿大大龙虾的出口价格比美国还要便宜许多。

与此同时，在贸易战期间，美国消费者为购买大龙虾支付的价格趋于稳定。美国龙虾还是有许多买主。丢掉中国市场的时间正好处于美国海鲜产业的龙虾出口在经历了10年的几何式增长期后趋于平缓的阶段。2010年，美国向中国的龙虾出口量还只有大约80万磅。8年后这一数字翻了大约20倍。

美国龙虾另辟蹊径

美国缅因州龙虾产业推广协会的拉克鲁瓦（Marianne LaCroix）向美联社表示，美国的龙虾业目前正在努力开发新的国内国外市场来弥补中国市场带来的损失。比如说当地的渔民会参加香港的贸易展会，并前往迪拜推广美国龙虾贸易。

拉克鲁瓦表示："中国市场的体量很大，所以你现在必须找好几个新的市场来弥补生意上的损失。"

在加拿大，业务的快速发展虽然帮助了海鲜产业，但未来的前景也变得不明朗。做出上述表态的是加拿大龙虾产业理事会的负责人欧文（Geoff Irvine）。他表示，美国和加拿大的龙虾业有一定的交集。一些企业在两地都有业务。如果贸易能够畅通无阻，会让龙虾产业更加受益。"无论什么时候，不确定性都会让人们变得焦虑。每个人其实都希望看到一个开放和自由的龙虾产业。"

任琛/苗子（美联社）

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