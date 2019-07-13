美丽即力量：赫莲娜·鲁宾斯坦诞辰150周年

（德国之声中文网）荷莲娜·鲁宾斯坦（Helena Rubinstein）的发迹始于逃难：1870年12月25日，她作为一个犹太食品商8个女儿中的大姐，在克拉科夫（Krakau）呱呱落地。那个时候，克拉科夫这个城市属于奥匈帝国。24岁时，父母给她找了一门亲事，可她拒绝听命于任何一个男人，尤其不愿按媒妁之言成婚。于是，她投奔了维也纳亲戚家。不久后，她又从那里出走，飘洋过海转赴澳大利亚。她有一叔叔全家住在昆士兰。

在船上的旅客登记簿上，这位少女把赫莲娜作为自己的名——影喻美丽的特洛亚赫莲娜，而且还把自己的年龄少写了4岁。她在旅囊中放了12支护肤脂。她和另外7位姐妹在克拉科夫家中用的就是这种护肤脂。的确，澳大利亚人对她毫无瑕疵的肤质大为赞赏。和当地众多女性不同，她细腻的皮肤白净如瓷。于是，鲁宾斯坦决定，在叔叔的店里销售这种护肤脂。那时，人们都是用水和肥皂擦洗，脂膏等化妆品享有江湖骗术劣名，女性化妆打扮被视为有伤风化。为把对她的严肃人格的怀疑消灭在萌芽状态，鲁宾斯坦在那些女顾客们称，自己一度就读过医学。这一说法直到传至今日。但一部有关她的传记写道，鲁宾斯坦是建构神话大师。

墨尔本的第一家鲁宾斯坦沙龙

鲁宾斯坦惯以白大褂形象出现

很快，首批护肤脂售罄。赫莲娜继续生产各种香草、扁桃油和牛脂合成的护肤脂。她以“Valaze”作为品牌名字。Valaze在匈牙利语里的含义是“天上礼物”。该品牌的销售一直持续到所挣的钱足以让她开设第一家小小的店铺为止。她设在墨尔本的美容沙龙迅速走俏。1902年，澳大利亚妇女获得选举权，走进职业场，变得自信，很愿意在赫莲娜·鲁宾斯坦的沙龙花钱。短短数月内，这位年轻的女性便挣上了一大笔钱。

1905年，她回到欧洲，在巴黎学习营养学和面部整容外科。两年后，她又转往悉尼。她在那里结识了同样是波兰籍的美国记者泰特斯（Edward Titus），两人于1908年结为连理，生育有两个儿子。不久后，鲁宾斯坦在惠灵顿开设了第二间沙龙，以后，又在伦敦开了第三家。

美妆帝国

1912年，她最终征服了巴黎。在那里，她也开设了一家美容沙龙。1914年，第一次世界大战爆发，她全家离开了欧洲。在纽约，鲁宾斯坦的又一间沙龙开张。她一步步建构起一个帝国，开发出自己的首个化妆品系列，并拥有一个广及全球的美容品工厂、实验室和美容沙龙链。这位企业家在英、法、德等国开设了一家又一家工厂。她给自己的产品冠名以赫莲娜·鲁宾斯坦。

这个精于商营之道的生意人也投资于自己产品的科技发展。她让手下的销售员们在自办的学校里学习皮肤研究课程。直到高龄，鲁宾斯坦仍孜孜于新产品的开发。

值得重视的艺术品收藏

战后，拥有巨大财富的鲁宾斯坦重返巴黎。就那里开始，她建起值得重视的艺术收藏：她金碧辉煌的私邸成了法国上层社会的聚会场所；美国作家海明威、福克纳、艺术家雷伊和夏加尔都是她的朋友；杜飞和达利给她画过肖像。只有毕加索一生拒绝为她作画。即使她亲自到访画室，毕加索亦不为所动。

中国深圳的一间鲁宾斯坦分店

1937年，鲁宾斯坦离婚，翌年，她嫁给了几乎小自己30岁的格鲁吉亚王子奇卡尼亚（Artchil Gourielli-Tchkonia），并在自己的神话建构上抹上重重一笔。其实，鲁宾斯坦本人并非美人：身高仅1.47米。不过，她知道如何打扮自己。与她泛白的肤色形成鲜明对照，她给嘴唇抹上鲜亮的红色，将漆黑的头发在脑后卷成雅致的发髻。

最爱是珠宝

此时，这位极成功的企业家成了美国化妆品企业家伊丽莎白·雅顿（Elizabeth Arden）的直接竞争对手。1939年，鲁宾斯坦展示了第一种防水睫毛膏。她虽不是发明者，却买下了这种睫毛膏的专利。此外，她还是将皮肤分为各种类别的第一人。人们有所不知的是，她极注重低成本高效益生产，而且生活上极节俭。在纽约时，她一大早不会以一袭高雅服装出现在办公室，而是手上拿一个褐色的纸口袋。在家里，她穿一件4美元睡衣就寝。反过来，她对珠宝情有独钟。据说，她把自己的珠宝按字母分拣珍藏。

鲁宾斯坦的化妆品王国在全球14国共开设100家分店，雇员约3万。1965年4月1日以94岁高龄逝于纽约一家医院时，她个人财产超过1亿美元。直到去世前不久，她还在亲自领导自己的化妆品王国。除康采恩外，赫莲娜·鲁宾斯坦还给后世留下了一座现代艺术馆。从1988年起，奢侈品牌赫莲娜·鲁宾斯坦属于欧莱雅康采恩。

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