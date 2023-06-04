美中高層外交官北京會晤 時機敏感惹議

（德國之聲中文網）美國國務院發表聲明，亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）日前率團出訪中國，週一（6月5日）與中國官員舉行了「坦誠而富有成效」的會談。此前，此行因恰逢北京1989年天安門事件的周年紀念日，遭外界批評時機不當。

隨同康達訪中的美國官員，還有白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）。兩人同美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）一起在北京會見了中國外交部常務副部長馬朝旭和北美大洋洲司司長楊濤。

美方聲明指出，雙方進行了坦誠且富有成效的討論，就中美關係、兩岸問題、溝通渠道等議題交換意見，作為美中保持開放溝通管道與鞏固兩國近期高層外交努力的一部分。

同時美國官員已向中方明確表達：「美國將積極競爭並堅守美國的利益和價值觀。」

中國外交部週二（6日）則發表聲明，雙方按照兩國元首去年11月在巴厘島會晤達成共識之下，「推動改善中美關係、妥善管控分歧」，同意繼續保持溝通；中方也就台灣等重大原則問題「闡明嚴正立場」。

出訪時機惹議

康達4日抵達中國時，正值1989年北京天安門事件34週年。流亡的前天安門學運領袖、現為美國公民的周鋒鎖告訴路透社，他對此次美官員訪中的時機點感到「憤怒」，可視為一種「背叛」。

「這無疑在我們的傷口上撒了一把鹽。」周鋒鎖說：「選擇在這樣一個日期會面，只能是中國共產黨的戰略舉措，而美國國務院在未提及天安門的情況下就照著做了。」

面對相關批評，美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）5日表示，有關刻意挑選在6月4日訪中的言論是「無中生有」，強調此行規劃已久，而這就是行程安排後的結果。

中美關係依然緊張

康達出訪中國的前一週，中國才拒絕安排其國防部長李尚福與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），在新加坡香格里拉對話會進行場邊會晤。

近日，美國與加拿大軍艦於台海執行聯合任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦相距不到150碼（約137公尺），險些相撞。白宮6日表示，中共解放軍完全沒有必要如此挑釁，且這些不安全與不專業的攔截行動可能導致誤解與誤判、造成傷亡。

路透社指出，拜登政府一直期盼能與中國維持溝通管道暢通，並加強與中國的接觸，因為兩國關係在2月「間諜氣球事件」之後惡化，並在台灣問題、南海區域軍事活動上發生爭端。康達此行被視為是在避免中美衝突升高，也盼能為更高層的官員接觸鋪路。

英國《金融時報》2日也報導，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）5月曾秘訪中國，試圖緩和雙邊關係。

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（綜合報導）

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