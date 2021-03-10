美中高层3月18会面 华盛顿先拉拢盟友

美国国务卿布林肯确定在结束访日韩后与中国高层会面，在与盟友见面后，华盛顿会和北京谈什么?怎么谈?
(德国之声中文网) 白宫周三(3月10日)表示，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）将于3月18日在阿拉斯加与中共中央政治局委员杨洁篪会面，这是拜登政府执政后两国高层首次会晤。
布林肯10日告诉众议院外交委员会：「这是一个重要的机会，我们可以非常坦率地阐述我们对北京的行动和行为的许多担忧，这些行动和行为正在挑战美国和我们的伙伴和盟友的安全、繁荣和价值观。」
他强调，下周的会晤不会像是美国政府过去定期举行的美中高层对话，这种对话在华盛顿受到越来越多的批评，因为在美国对北京的不满问题上没有取得什么进展。
他说：「目前没有打算进行一系列后续的接触。这些接触，如果要进行的话，确实必须基于一个主张，就是我们在与中国有关的问题上看到了切实的进展和成果。」
布林肯还说，如果中国坚持认为没有侵犯新疆地区维吾尔族穆斯林的人权，就应该让其他国家有机会进入当地。
白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki)提到，美国国家安全顾问苏利文 (Jake Sullivan)和中国外交部长王毅也将共同参加会议，并补充说，美国政府将与其盟友团结面对中国。
她在新闻发布会上说：「对我们来说，本届政府与中国官员的首次会晤在美国本土举行，并且在我们与亚洲和欧洲的伙伴和盟友会晤并密切磋商后进行，这一点很重要。」
她指出，这次会晤将是「一个解决大范围议题的机会」，包括两国有严重分歧的各个问题。中国驻华盛顿大使馆目前没有最新回应。
战略与国际研究中心的亚洲专家葛来仪 (Bonnie Glaser)说，这次会议的时机向北京发出了美国同盟关系强大的信息。她说，讨论的重点可能是中国对香港的政策、对台湾的压力、对维吾尔人的待遇，以及华盛顿认为中国对澳大利亚的经济胁迫。
她强调：「如果中方重复他们在最近的讲话中包含的信息，即美中关系中的问题都是美国造成的，因此球是在美国的场上，那么这次会议就不会有什么积极的结果。」
这次会谈将在布林肯和美国国防部长奥斯汀 (Lloyd Austin)下周访问日本和韩国，以及周五拜登与日本、印度和澳大利亚领导人举行在线峰会之后举行。
美日印澳这个被称为「四方安全对话」(Quad)的联盟举行首次领导人级别会议，被视为美国为加强其在亚洲的外交，以平衡中国日益增长的军事和经济力量所做的努力。
邹宗翰/杨威廉 (路透社、德新社、美联社)
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
《南德意志报》以“中国主席再次呼吁军队备战”为题，关注了习近平3月9日对解放军和武警部队代表团的讲话，以及美军上将戴维森在国会作证时称中国最快可能在六年内入侵台湾的发言。《法兰克福汇报》文章认为，中国独立自主的新经济模式会给德国出口企业带来威胁。