美中高层会谈：针锋相对 无果而终

拜登政府上任以来的中美首次高层战略对话结束，即没有发表联合声明，也没有召开联合记者会。美方形容对话是“艰难而直接的”，中方也称“双方仍存在重要的分歧”。
（德国之声中文网）为期两天的中美高层战略对话于周五（3月19日）在阿拉斯加落下帷幕。 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在会后向媒体表示，美方早就清楚双方在一些领域存在根本性分歧，包括新疆、西藏、香港、台湾和网络安全等问题，所以“当我们明确而且直接地提出这些问题时，得到抵触式的回应，并不令人意外。”
但是，布林肯也指出，双方在伊朗、朝鲜、阿富汗问题以及气候变化议题上存在利益交集，会谈中美国已经完成该做的事。他介绍：“在经济、贸易和科技方面，我们告诉中国官员，我们正在审议这些议题，并就此与国会、盟友和伙伴就进行密切磋商，我们将以一种能够完全保护并促进美国工人和企业利益的方式来推进工作。”
和他一同出席记者会的美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）也总结说：“我们之前预计会就一系列广泛的议题进行艰难而直接的对话，而这也正是我们所经历的。”
与美方代表不同，中国代表团离开酒店时没有对所有在场记者发言，但是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和中国国务委员兼外长王毅向中国官方媒体做出表态。
据新华社报道，杨洁篪认为：“这次对话是有益的，有利于增进相互了解。双方在一些问题上仍存在重要分歧。” 王毅则表示：“中方对发展中美关系的态度是明确、一贯的。希望美方也能相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切。在此基础上，中方对中美继续对话的大门始终是敞开的。”
值得注意的是，美国国务院周四在官网发表了美中会谈首轮会面双方开场发言的文字记录。而中国外交部官网发布的相关信息中，仅能看到中方发言的内容。
而在双方举行会谈期间，包括《人民日报》和央视新闻在内的官媒还报道了被部分网民称为“金句”的中方发言。例如，杨洁篪周四向美方表示，“美国没有资格居高临下同中国说话，中国人不吃这一套。与中国打交道，就要在相互尊重的基础上进行。历史会证明，对中国采取卡脖子的办法，最后受损的是自己。” 王毅则强调：“我们要求美方彻底放弃干涉中国内政的霸道行径。美国的这个老毛病要改一改了！”
针对周四的会谈，美国国务院次日表示，美国外交官在阿拉斯加与中国外交官进行了“严肃的讨论”，美国不会让对方的“表演”分散我们表达原则以及与中国进行艰难对话的注意力。美国国务院发言人波特（Jalina Porter）在新闻发布会上指出：“我们知道，有时这些外交陈述可能被夸大，甚至可能是针对国内听众。” “但我们不会让对方的表演阻止我们做我们想在阿拉斯加做的事情，那就是表达我们的原则以及我们的期望，尽早与中国进行我们需要的艰难对话。”
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对于在阿拉斯加落下帷幕的中美高层对话，各界做出谨慎乐观的评价，但是也有分析人士认为，实际进展可能比公众所看到的要好。国际媒体指出与中国之间的竞争对抗将决定拜登外交政策主线。中国社交媒体上则充斥着对中方代表的赞扬叫好。